В тяжелом состоянии: страшная болезнь убивает Брюса Уиллиса

Жена Брюса Уиллиса сообщила, что актеру становится хуже.

В 2022 году Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры — в последнее время ходили слухи, что актеру с трудом дается его работа вследствие возрастных изменений головного мозга, эту информацию подтвердили его родные.

В начале же 2023 года звезде Голливуда диагностировали лобно-височную деменцию, симптомы которой включают афазию — расстройство речи. Заболевание редкое, прогрессирующее и неизлечимое: обычно от постановки диагноза до смерти проходит около шести лет. Стало быть, страшная болезнь попросту убивает звезду Голливуда.

К слову, помимо проблем с восприятием и производством речи, при лобно-височной деменции происходит распад личности, сопровождаемый нарушением поведения и развитием слабоумия. По словам 45-летней супруги актера Эммы Хэмминг, он уже, вероятнее всего, существует в какой-то другой реальности и очень редко узнает близких. Тем похвальнее мужество родных, которые продолжают о заботиться о находящемся в тяжелом состоянии Уиллисе.

Хемминг не может сдержать слез, подчеркивая, что деменция — это действительно семейное заболевание, затрагивающее каждого члена семейства. У Брюса Уиллиса и его супруги растут две дочери — одной 11 лет, другой – восемь, и они уже научились жить с осознанием, что их отец, по сути, уже не здесь и медленно угасает.