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Вторник 26 сентября

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Врач рассказал об уходе 73-летней Надежды Бабкиной

Врач рассказал об уходе 73-летней Надежды Бабкиной
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На днях певица выложила на свою страницу в соцсети свежее фото, где предстала в очень свежем виде. Как же Надежда Бабкина умудряется столь великолепно выглядеть в свои годы?

19 марта народной артистке России исполнилось 73 года, но время над ней словно не властно. Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала об уходе Надежды Бабкиной, который, предположительно, мог принести такие потрясающие результаты. 73-летняя певица на некоторых снимках выглядит как девочка!

"Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения. И публичные люди особенно четко понимают важность ухода за собой", — заявила косметолог в беседе с "Дни.ру".

Надежда Бабкина никогда не скрывала, что ей приходилось прибегать к услугам пластических хирургов. Баскакова подчеркивает, что это не просто нормально — это правильно. Мол, для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, необходимо работать над собой.

"Насколько я помню, Надежда Георгиевна всегда выглядела весьма достойно", — подчеркнула врач.


Дарья Баскакова рассказала, к каким методам можно и нужно прибегать в возрасте Надежды Бабкиной для того, чтобы молодо выглядеть. Прежде всего, это аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов. Отдельно косметолог подчеркнула, что очень важна стабильность массы тела. "Особенно важно поддерживать стабильный вес. То есть избегать его резких перепадов как в одну, так и в другую сторону", — заключила Баскакова.

Ранее молодой помощник Надежды Бабкиной отреагировал на слух об их романе. Слова Сергея Рябова приводили "Дни.ру".

26 сентября 2023, 22:00
Надежда Бабкина. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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