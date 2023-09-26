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"Претендент в тюрьму": в действиях Бони усмотрели мошенничество

"Претендент в тюрьму": в действиях Бони усмотрели мошенничество
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Известный блогер разобрался в схеме собирающей деньги с поклонников Виктории Бони.

В последние несколько недель общественность обсуждает новую внешность бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Виктории Бони. Телезвезда, мечтавшая о "лисьих глазках", как у супермодели Беллы Хадид, перенесла в США пластическую операцию. Блогерша заплатила огромную сумму, которая, если перевести на российскую валюту, составляет порядка 20 миллионов рублей. Известно, что Виктории сделали подтяжку лица и увеличили губы.

После операции Боня едва не ушла в депрессию из-за жутких отеков, которые изуродовали ее лицо, а также насмешек со стороны пользователей Сети. Многие высмеяли телезвезду за то, что она якобы испортила свою красоту. При этом публика как следует не смогла рассмотреть результаты пластики, поскольку Виктория пока скрывает глаза за солнцезащитными очками.

Из-за критики Боня заявила, что больше никогда не покажет свое лицо, но потом объявила о сборе средств с тех, кто действительно жаждет увидеть промежуточные результаты операции. Блогерша пообещала снять очки перед теми, кто заплатит 1 300 рублей. Так называемых покупателей Виктория решила собрать в закрытом телеграм-канале, где и должна оказаться честная фотография изменившейся телезвезды.

Но раскрыть личико Боня пообещала еще при одном условии: в закрытом телеграм-канале должно собраться 30 тысяч человек. То есть, собрав с каждого человека по 1 300 рублей, знаменитость получит почти 40 миллионов рублей. Если же такое количество людей не соберется, то те получат другую так называемую эксклюзивную информацию от Виктории – "о которой неудобно говорить" всем.

Блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S, разобрался в схеме, которую пытается провернуть Боня, и пришел к выводу: "Это мошенничество!".

"Нарушения начинаются еще до оплаты. Договор оферты на сайте Бони не работает. Просто ссылка, ничего там нет, а это обязательный пункт. Дальше, по закону, еще до заключения договора о купле-продаже (а она продает), покупатель должен быть ознакомлен с полной и достоверной информацией о товаре, его продавце, стоимости условий и прочее. За отсутствие договора оферты есть штраф", – рассказал Антон.

Также блогер обратил внимание, что продажу эксклюзивных снимков Боня оформляет не через ИП, а через некую платформу в интернете, которой платит как посреднику порядка 50 тысяч рублей. "Других затрат в этом бизнесе нет. Налоги? Вопрос, конечно, остается открытым", – отметил Суворкин. В случае возникновения проблем их решать должна не Виктория, а та самая интернет-платформа. Мол, судиться с телезвездой не получится.

"Я запутался в этой перипетии мошеннических действий. Боня – это претендент в тюрьму. Потому что человек врет, вводит в заблуждение, занимается манипуляцией своих подписчиков. И на выхлопе мы получаем печальную 45-летнюю тетку, которая изо всех сил пытается оставаться актуальной, выдувая пустые пузыри инфоповода", – завершил блогер.

Ранее Виктория Боня раскрыла свои источники дохода. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

26 сентября 2023, 20:06
Виктория Боня. Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
YouTube / @antonslive✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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