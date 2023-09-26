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Вторник 26 сентября

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Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания

Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания
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Вдова Валентина Юдашкина вышла на связь с подписчиками.

65-летняя Марина Юдашкина, вдова ушедшего из жизни кутюрье Валентина Юдашкина, вышла из тени и обратилась к подписчикам-россиянам. Известно, что в конце июня, примерно через полтора месяца после смерти знаменитого супруга, она уехала из России. Дочь Галина, наследница и продолжательница дела отца, забрала мать на отдых в Майами.

Пребывание в теплых краях пошло на пользу перенесшей утрату женщине. Сняв траур, Марина Юдашкина очень похорошела. На отдыхе она стала выкладывать фото, где в красивых, ярких нарядах светлых тонов, улыбаясь, проводит время с внуками. Большинство поклонников одобрили выход из траура, считая, что вдова правильно не стала замыкаться в своем горе. Но нашлись такие, кто считал, что она не имеет морального права так скоро после смерти мужа выглядеть счастливой и надевать светлое.

В конце августа Марина Юдашкина, как и собиралась, вернулась в Москву вместе с дочерью и внуками Анатолием, Аркадием и Агатой-Ариэллой. В социальных сетях снова стали появляться снимки с московских улиц и площадей, по которым вдова гуляла с семьей дочери.

С прошлой недели, однако, никаких сообщений на ее страницах и в телеграм-канале не было. Поклонники забеспокоились, помня о тяжелой утрате женщины.

К счастью, молчание не продлилось больше недели. Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания. Во вторник, 26 сентября, похорошевшая и расцветшая Марина Юдашкина выложила в своем телеграм-канале фотографию с прогулки по любимой аллее.

Фото: соцсети

Ранее вдова Валентина Юдашкина нашла ключ к счастью после трагедии. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

26 сентября 2023, 16:55
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram / @MarinaYudashkina✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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