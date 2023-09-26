Актера Епифанцева проверят на русофобские высказывания

Один из жителей Москвы подал соответствующее заявление в правоохранительные органы – причем не первое. Владимир Епифанцев, видимо, серьезно задел чувства столичного жителя.

В эфире одной из радиостанций артист подверг суровой критике российский государственный строй, причем по довольно любопытной причине, существенно отличающийся от "традиционных" для подобной критики: Владимир Епифанцев обвинил российское государство в том, что оно запрещает своим гражданам собирать псилоцибиновые грибы.

Актер издавна является открытым потребителем грибов, не входящих в классическую продуктовую корзину россиян. В частности, звезда сериала "Жуки" очень уважает мухоморы. В своих речах, расхваливающих психоделические дары природы, Епифанцев выражал недовольство тем, что в нашей стране существует множество запретов "на все хорошее".

Примечательно, что заявление москвича, обвиняющего Владимира в русофобии, последовало после отказа в возбуждении дела о незаконном ношении полицейской формы. Епифанцев выложил в социальные сети ролик, в котором утверждал, что не считает себя россиянином — но впоследствии выяснилось, что это была видеозапись со съемочной площадки, и актер находился в образе.

Именно тогда москвич и составил второе заявление, уже о русофобских высказываниях, которые приписывает Владимиру Епифанцеву. Присутствуют ли в действиях гражданина какие-то глубоко личные мотивы, неизвестно. Но на сей раз заявление полиция приняла, теперь правоохранительные органы вынуждены провести проверку по этому делу.