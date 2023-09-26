Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу “Давай поженимся!”

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Вторник 26 сентября

13:55Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу “Давай поженимся!” 13:3540-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов 13:12За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева 12:30Цена ошибки при операции Игоря Николаева оказалась слишком высока 12:03Муж Екатерины Стриженовой связан со "знаком Антихриста". Почему? 11:49Оказавшаяся на вокзале Лолита предупредила россиян о подлом обмане 11:30Кумира шоу "Голос. Уже не дети" Егора Крида грубо послали на камеру 11:14Сблизившийся с Барановской Гордон заметил непристойную наколку 10:46Опрокинула стул, завалилась на пол: с Пересильд случилась публичная истерика 09:45Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену 09:34Все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека 09:06Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце 08:50Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина 08:00"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью 06:17Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой 04:17Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью 02:09Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе" 00:28Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто 23:03"Что с ней стало?": 50-летняя Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением 22:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября 22:00"Все непросто": что происходит с Федосеевой-Шукшиной после инсульта 21:26Объявлено о повышении пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году 20:56Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта 20:49Заворотнюк проиграла суд: теперь от нее требуют деньги 20:10Отец вычеркнул из жизни Дану Борисову после съемок в шоу: что произошло 19:34Врачи не хотят выпускать Николаева из больницы: почему 19:04"Сильно ранит": Ани Лорак разрыдалась из-за громкого скандала 18:12Больше половины россиян отказываются от больничного: названы причины 17:25Перенесший ампутацию Костомаров довел россиян до слез трогательным видео 16:51Четырехлетняя дочь Виторгана закатила истерику на публике: и вот почему 16:39Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний 16:14Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу 16:01В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк 14:49В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 14:26Врач: по анализу ДНК нельзя предсказать будущие заболевания 13:40Почему певица Алсу прячет своего сына 13:36Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым 13:11"Не заказ, а чудо с небес": Кожевникова родила четвертого сына 11:19Умерла звезда сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина 09:47Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра 09:40Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище 09:20"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью 09:18Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону 09:00Молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы: и вот почему 08:40Изменившая в себе одну деталь Асмус шокировала россиян 08:35Чем Анна Седокова порадовала маму с первой зарплаты 08:18Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж 08:04Как стать богатым и знаменитым: 8 главных советов 06:03"Осень с пользой": Утяшева представляет рецепт вкусной каши 04:16"Один на миллион": щенок показал трюк с тыквой на голове (видео)
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Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу “Давай поженимся!”

Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу “Давай поженимся!”
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На Первом канале грандиозное разоблачение в эфире популярной программы.

Каждый из нас мечтает обрести заветное счастье рядом с любимым человеком. Многие запросто находят вторую половинку, а кому-то приходится обращаться к экспертам по отношениям. Например, к Ларисе Гузеевой, которая в своей программе "Давай поженимся" помогает участникам найти свою любовь.

В последнее время сценарии шоу становятся неожиданными не только для зрителей, но и для участников "Давай поженимся!". В недавнем выпуске гостья сорвала съемки шоу, потому что на них без ее ведома пригласили ее бывшего супруга. Правда, Лариса Гузеева смогла помочь поставить экс-возлюбленного участнице на место, да так, что он сам сбежал из студии.

В новом выпуске телеведущая уже сама отличилась. Лариса Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу “Давай поженимся!”. В этот раз искать любовь пришел мужчина, который после расставания с бывшей женой закрылся дома. Правда, если гость смог поразить телеведущую своей харизмой, то пришедшие к нему девушки нет.

Да настолько, что Лариса Гузеева даже забыла, кто есть кто. Девушку, которая на самом деле была бухгалтером, телеведущая обозвала блогером. Но участницу это не сильно задело, она в шуточной форме сказала, что может быть и инфлюенсером.

Ранее "Дни.ру" писали, что дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком.

26 сентября 2023, 13:55
Лариса Гузеева. Boris Kremer/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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