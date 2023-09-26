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Вторник 26 сентября

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За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева

За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева
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Имя певицы нередко фигурирует в печальных заметках СМИ.

Летом ходили слухи о разводе знаменитости с Константином Меладзе. После переезда в Европу музыкальная карьера артистки оказалась на задворках местных звезд. Целая череда неудач преследует бывшую солистку "ВИА Гра" Веру Брежневу.

Певица все старается стать "своей" на Западе, но очевидно, что это у нее не получается. Сколько бы ни кричала она о своей индифферентности, все равно насквозь пропиталась русским духом, живя и зарабатывая в России.

В добавок ко всему на ее концертах случаются непредвиденные конфузы. За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева на одном из своих последних концертов? Видимо все за то же – ничему жизнь не учит.

Совсем недавно в Сеть попало видео, где артистка случайно себя разоблачила. Ее "фанерное" пение стало очевидным для зрителей. Блондинка споткнулась, упала, микрофон вывалился из рук, но голос, записанный с музыкальной дорожкой, продолжил звучать, – как пишет Царьград.

Ну и волшебство! Вера Брежнева сдала себя с потрохами. Только слушатели, видимо, такому чуду были не рады.

В одной из песен звезда хвалилась, что "знает пароль и видит ориентир". Однако, последние события ее жизни все больше доказывают обратное. Пароли и ключи, для того чтобы вернуть былую славу в России, блондинка из "ВИА Гра" давно потеряла. А что с ориентиром?

Похоже, и ориентир в пространстве потерян. Ай да Вера Брежнева!

26 сентября 2023, 13:12
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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