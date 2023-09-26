Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену

Слова детей Шатунова растрогали всех Тесты Джигурда заступился за Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артисткеСтарше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке Стало известно об уходе 71-летней АллегровойСтало известно об уходе 71-летней Аллегровой Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой

Лента новостей

Вторник 26 сентября

09:45Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену 09:34Все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека 09:06Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце 08:50Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина 08:00"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью 06:17Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой 04:17Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью 02:09Появились первые фото со съемок сериала "Счастливы вместе" 00:28Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто 23:03"Что с ней стало?": 50-летняя Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением 22:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 сентября по 3 октября 22:00"Все непросто": что происходит с Федосеевой-Шукшиной после инсульта 21:26Объявлено о повышении пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году 20:56Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта 20:49Заворотнюк проиграла суд: теперь от нее требуют деньги 20:10Отец вычеркнул из жизни Дану Борисову после съемок в шоу: что произошло 19:34Врачи не хотят выпускать Николаева из больницы: почему 19:04"Сильно ранит": Ани Лорак разрыдалась из-за громкого скандала 18:12Больше половины россиян отказываются от больничного: названы причины 17:25Перенесший ампутацию Костомаров довел россиян до слез трогательным видео 16:51Четырехлетняя дочь Виторгана закатила истерику на публике: и вот почему 16:39Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний 16:14Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу 16:01В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк 14:49В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 14:26Врач: по анализу ДНК нельзя предсказать будущие заболевания 13:40Почему певица Алсу прячет своего сына 13:36Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым 13:11"Не заказ, а чудо с небес": Кожевникова родила четвертого сына 11:19Умерла звезда сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина 09:47Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра 09:40Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище 09:20"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью 09:18Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону 09:00Молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы: и вот почему 08:40Изменившая в себе одну деталь Асмус шокировала россиян 08:35Чем Анна Седокова порадовала маму с первой зарплаты 08:18Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж 08:04Как стать богатым и знаменитым: 8 главных советов 06:03"Осень с пользой": Утяшева представляет рецепт вкусной каши 04:16"Один на миллион": щенок показал трюк с тыквой на голове (видео) 02:07Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям 00:15В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео 23:30Женившийся Александр Петров рассказал о сложностях при съемке постельных сцен 22:17Россияне взъелись на Волочкову в день рождения ее дочери 22:07"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове 21:15"Вместо одного слова": дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком 20:11Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса 19:38Депрессия и проблемы в семье: что спасло Савичеву после потери ребенка 18:22Жена откровенно рассказала о перенесенных Костомаровым ужасах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену

Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену
319

Популярная российская звезда больше не играет в театре. Она раскрыла журналистам причину.

Алла Борисовна Пугачева всю свою звездную жизнь держала в крепком кулаке не только российский шоу-бизнес, но и творческую молодежь. Под прицелом ее глаз восходили и нисходили многие певцы.

Ее крепкая рука дотягивалась, порой, и до театральных подмостков. Однако, с первого взгляда и не рассмотреть, в чем интерес Примадонны. Но он есть.

В свое время знаменитость мечтала захватить не только музыкальный, но и актерский мир. Попытка стать эффектной актрисой была замечена за Пугачевой в нескольких фильмах, где она снималась. Однако головокружительным успехом дело не увенчалось. Поэтому продолжают ходить слухи, что даже сейчас Пугачева точит зуб на преуспевающих звезд шоу-бизнеса.

Вот, к примеру, знаменитая актриса из РФ оставила сцену. Наталья Рудова, звезда "Универа" и сериала "Татьянин день", участница многочисленных телевизионных проектов снимается исключительно в кино и сериалах, но в театре не появляется. Помешала Пугачева?

Артистка, которая начинала с "Ералаша" сейчас не играет в театре. И причиной тому, как оказалось, вовсе не Пугачева, а просто нежелание Рудовой выступать перед живым зрителем. Актриса призналась, что больше любит камеру и ей ближе замечания режиссера, чем аплодисменты в зале, – сообщает Пятый канал.

Поэтому слухи о воздействии Примадонны на коллег так и остаются слухами. Похоже, что сейчас Алла Пугачева не стремится вставлять палки в колеса молодым артистам и певцам. Да и влиять на российский шоу-бизнес, проживая за границей, не слишком рационально.

26 сентября 2023, 09:45
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой

Хирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Наталья Александровна Рудова

Наталья Александровна Рудова актриса

Все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека

Все деньги разбитой инсультом Федосеевой-Шукшиной оказались в руках одного человека
Пережившая инсульт Лидия Федосеева-Шукшина оказалась под полным контролем. Несколько месяцев назад актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инсультом.

Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце

Стали известны подробности отношений Прилучного и Муцениеце
Бывшие возлюбленные не могут оставить друг друга в покое. Агата Муцениеце и Павел Прилучный когда-то были одной из самых обсуждаемых пар.

Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина

Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Воскресный солнечный день Игорь Крутой провел в приятной компании. Игорь Крутой поделился с подписчиками видео, на котором показывает себя и тренера по фигурному катанию, мастера спорта Советского Союза Татьяну Тарасову.

"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью

"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью
В сентябре дочери актера Юлии исполнилось 16 лет. Константин Крюков поделился впечатлениями от общения со своим уже фактически взрослым ребенком. По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишком молод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось.

Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой

Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян намекнул, что у него есть подружка. Рэпер Дава после расставания с Олей Бузовой постоянно подогревает слухи о своей личной жизни.

Выбор читателей

25/09ПндПочему певица Алсу прячет своего сына 25/09Пнд"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью 24/09Вск"Вместо одного слова": дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком 24/09ВскХирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой 24/09ВскРоссияне взъелись на Волочкову в день рождения ее дочери 24/09ВскДовольная уловом Ковальчук показала полутораметровую рыбу