Помешала Пугачева? Знаменитая актриса из РФ оставила сцену

Популярная российская звезда больше не играет в театре. Она раскрыла журналистам причину.

Алла Борисовна Пугачева всю свою звездную жизнь держала в крепком кулаке не только российский шоу-бизнес, но и творческую молодежь. Под прицелом ее глаз восходили и нисходили многие певцы.

Ее крепкая рука дотягивалась, порой, и до театральных подмостков. Однако, с первого взгляда и не рассмотреть, в чем интерес Примадонны. Но он есть.

В свое время знаменитость мечтала захватить не только музыкальный, но и актерский мир. Попытка стать эффектной актрисой была замечена за Пугачевой в нескольких фильмах, где она снималась. Однако головокружительным успехом дело не увенчалось. Поэтому продолжают ходить слухи, что даже сейчас Пугачева точит зуб на преуспевающих звезд шоу-бизнеса.

Вот, к примеру, знаменитая актриса из РФ оставила сцену. Наталья Рудова, звезда "Универа" и сериала "Татьянин день", участница многочисленных телевизионных проектов снимается исключительно в кино и сериалах, но в театре не появляется. Помешала Пугачева?

Артистка, которая начинала с "Ералаша" сейчас не играет в театре. И причиной тому, как оказалось, вовсе не Пугачева, а просто нежелание Рудовой выступать перед живым зрителем. Актриса призналась, что больше любит камеру и ей ближе замечания режиссера, чем аплодисменты в зале, – сообщает Пятый канал.

Поэтому слухи о воздействии Примадонны на коллег так и остаются слухами. Похоже, что сейчас Алла Пугачева не стремится вставлять палки в колеса молодым артистам и певцам. Да и влиять на российский шоу-бизнес, проживая за границей, не слишком рационально.