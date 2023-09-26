Оказавшаяся на вокзале Лолита предупредила россиян о подлом обмане

Лолита рассказала об уловке мошенников, которые хотели "развести" на деньги.

Перед поездкой на гастроли Лолита записала видео для поклонников. Она рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников. Милявская предупредила россиян о подлом обмане, так как посчитала, что на ее месте может оказаться абсолютно каждый.

По словам певицы, в четыре утра она вместе с другом и организатором гастролей Игорем Грановским пыталась купить билеты на ее же концерт. Они зашли на неизвестный сайт и забронировали два места. В итоге на ресурсе начали требовать данные карты, друг Лолиты не стал их вводить, так как заподозрил неладное.

Утром Игорю позвонили с неизвестного номера, сказав, что он не оплатил билеты. Друг Лолиты попросил скидку для певицы, так как та является пенсионеркой, однако в ответ его послали на три веселых буквы. После этого стало ясно, что артисты столкнулись с мошенниками. Лолита просит подписчиков быть максимально аккуратными и пользоваться только проверенными ресурсами.

"Мошенники не только по поводу банковских карт названивают, но и билетами на концерты промышляют", – пишет Лолита.

Лолита рассказала, что впереди у нее длительные гастроли. Сначала певица отправится в Ростов-на-Дону, потом в Краснодар, затем она даст два концерта в Сочи, а после этого планирует вернуться в Москву, чтобы принять участие в съемках шоу. Далее, по словам певицы, ее снова ждут многочисленные концерты.