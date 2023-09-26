Изогнувшаяся Ивлеева показала обнаженное тело в крохотном белье

После похудения Настя Ивлеева решила не скрывать тело.

Настя Ивлеева продемонстрировала свою фигуру на всю страну, опубликовав на личной странице в соцсети фото обнаженного тела в крохотном белье. Кроме двух снимков, Ивлеева украсила ленту и видео, на котором стоит перед зеркалом и изгибается практически в чем мать родила.

Телеведущая и блогер часто делится с аудиторией фотографиями подобного содержания. Однако раньше это были профессиональные снимки из студии, а в этот раз Ивлеева одарила народ кадрами из домашнего архива. В комментариях некоторые даже стали сравнивать звезду с Бритни Спирс, которая часто публикует подобный "горячий" контент: "Бритни Спирс укусила что ли?", "Главное, чтобы в Бритни Спирс не превратилась".

Кроме того, многие отметили сильную худобу Насти Ивлеевой. Подписчики считают, что телеведущая на верном пути к анорексии: "Выглядит болезненно", "Анорексия?", "Очень худая стала". Но, конечно же, нашлись и те, кто восхитился фигурой Ивлеевой и написал приятные слова.

Напоминаем, что это не первый раз, когда подписчики выразили беспокойство по поводу худобы Насти Ивлеевой. После модного показа в Милане, на котором телеведущая появилась в дерзком мини-платье, поклонники забили тревогу. Однако, скорее всего, блогер в восторге от своего нового тела, ведь за несколько месяцев она скинула больше 10 килограммов.