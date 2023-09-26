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Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина

Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
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Воскресный солнечный день Игорь Крутой провел в приятной компании.

Игорь Крутой поделился с подписчиками видео, на котором показывает себя и тренера по фигурному катанию, мастера спорта Советского Союза Татьяну Тарасову. Звезды вместе провели выходной. Крутой похвастался перед подругой своим ледовым шоу, а Тарасова дала напутствие: писать больше музыки.

"Вчерашний воскресный солнечный день провел в компании Великой Женщины", – написал Игорь Крутой под кадрами.

Особо трогательный момент видео, когда Татьяна Тарасова спрашивает у друга, кого он снимает. "Легенду!" – с восхищением отвечает композитор. Игорь Крутой пожелал Татьяне Тарасовой здоровья и справедливости. Друзья пообещали друг другу встречаться почаще.

Певец никогда не жалеет теплых слов для близких людей. В начале года в своем блоге показал женщину удивительной красоты – свою мать. Светлана Семеновна отмечала 89-й день рождения, в честь этого праздника композитор представил подписчикам архивные снимки своего самого родного человека. Поклонники отметили, что мама артиста – невероятной красоты женщина.

Впрочем, почти все, что делает Игорь Крутой, – о любви. Будь то встречи с родными и друзьями или музыка. Не так давно композитор представил в своем блоге клип на песню "Живое сердце". Она посвящена самому главному – встрече с судьбой.

26 сентября 2023, 08:50
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Кем окружил себя Игорь Крутой

Игорь Крутой на отдыхе вместе с семьей.
Персонально для Льва Лещенко Игорь Крутой написал четыре композиции - "Старый дворик", "Ястреб", "Моя и близкая, и дальняя" и "Девочка из прошлого".
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров получил от Игоря крутого восемь композиций, не считая тех, что исполняются дуэтом.
Еще больше - 11 песен Игорь Крутой написал Алле Пугачевой.
Столько же композиций получил от него Николай Басков.
В списке песен Лаймы Вайкуле целых 15 были созданы Игорем Крутым, не говоря уже о том, что написанную в 1997 году "Ветку каштана" они исполняют вместе.
Певица Валерия может похвастаться исполнением трех песен Игоря крутого.
Для Игоря Николаева Крутой написал четыре песни на его же стихи. Примечательно, что среди композиций Филиппа Киркорова от Крутого также есть две песни на стихи Николаева.
Еще одной песней, написанной на стихи Николаева, стала композиция "Ангел-хранитель", которую исполняют Дима Билан, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Ани Лорак и певица Кети Топурия. С последней у Игоря Крутого, судя по фото, сложились отличные отношения.
Для Софии Ротару и Александра Розенбаума Игорь Крутой написал по две композиции.
За свою работу Игорь Крутой получил ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Дружбы, благодарность президента России, а также звания Народного артиста России, Народного артиста Украины и Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Игорь Крутой с семьей.
Игорь Крутой с женой Ольгой.

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