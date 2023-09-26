Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина

Воскресный солнечный день Игорь Крутой провел в приятной компании.

Игорь Крутой поделился с подписчиками видео, на котором показывает себя и тренера по фигурному катанию, мастера спорта Советского Союза Татьяну Тарасову. Звезды вместе провели выходной. Крутой похвастался перед подругой своим ледовым шоу, а Тарасова дала напутствие: писать больше музыки.

"Вчерашний воскресный солнечный день провел в компании Великой Женщины", – написал Игорь Крутой под кадрами.

Особо трогательный момент видео, когда Татьяна Тарасова спрашивает у друга, кого он снимает. "Легенду!" – с восхищением отвечает композитор. Игорь Крутой пожелал Татьяне Тарасовой здоровья и справедливости. Друзья пообещали друг другу встречаться почаще.

Певец никогда не жалеет теплых слов для близких людей. В начале года в своем блоге показал женщину удивительной красоты – свою мать. Светлана Семеновна отмечала 89-й день рождения, в честь этого праздника композитор представил подписчикам архивные снимки своего самого родного человека. Поклонники отметили, что мама артиста – невероятной красоты женщина.

Впрочем, почти все, что делает Игорь Крутой, – о любви. Будь то встречи с родными и друзьями или музыка. Не так давно композитор представил в своем блоге клип на песню "Живое сердце". Она посвящена самому главному – встрече с судьбой.