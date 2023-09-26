"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью

В сентябре дочери актера Юлии исполнилось 16 лет. Константин Крюков поделился впечатлениями от общения со своим уже фактически взрослым ребенком.

По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишком молод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось. Артист утверждает, что далеко не всегда возможно увидеть, следует ли вообще какая-то реакция со стороны ребенка на твои действия.

"Она вообще поняла или не поняла? А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся […].Это жутко интересно", — объясняет Константин Крюков.

Актеру очень нравится проводить время с дочерью, и он очень благодарен ей за всю, что она ему дает как отцу. В частности, Юлия не дает ему морально состариться, держит его в курсе всех новинок, прежде всего музыкальных. Кроме того, отец и дочь очень много общаются на тему кинематографа, и ребенок далеко не всегда согласен с родителем — но при этом для Крюкова всегда очевидно, что это именно его дитя.

"Это как будто есть второй "ты" с новой точкой зрения", и этот второй "ты" по-другому смотрит на мир, заново его проживает", — пояснил актер.

Благодаря такому обмену мнениями отец получает возможность заново прожить ту или иную ситуацию, но уже с другим взглядом на нее — и ему это очень нравится.

Отдельно Константин Крюков отмечает высокую самодисциплинированность и самостоятельность своей дочки — иной раз ему от этого даже не по себе, так как он сравнивает ребенка с самим собой в детстве и вспоминает, что условные оценки он получал чисто для родителей, а Юлия их получает именно для себя.