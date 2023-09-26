"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью

По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишком молод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось. Артист утверждает, что далеко не всегда возможно увидеть, следует ли вообще какая-то реакция со стороны ребенка на твои действия.
"Она вообще поняла или не поняла? А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся […].Это жутко интересно", — объясняет Константин Крюков.
Актеру очень нравится проводить время с дочерью, и он очень благодарен ей за всю, что она ему дает как отцу. В частности, Юлия не дает ему морально состариться, держит его в курсе всех новинок, прежде всего музыкальных. Кроме того, отец и дочь очень много общаются на тему кинематографа, и ребенок далеко не всегда согласен с родителем — но при этом для Крюкова всегда очевидно, что это именно его дитя.
"Это как будто есть второй "ты" с новой точкой зрения", и этот второй "ты" по-другому смотрит на мир, заново его проживает", — пояснил актер.
Благодаря такому обмену мнениями отец получает возможность заново прожить ту или иную ситуацию, но уже с другим взглядом на нее — и ему это очень нравится.
Отдельно Константин Крюков отмечает высокую самодисциплинированность и самостоятельность своей дочки — иной раз ему от этого даже не по себе, так как он сравнивает ребенка с самим собой в детстве и вспоминает, что условные оценки он получал чисто для родителей, а Юлия их получает именно для себя.