Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян намекнул, что у него есть подружка.

Рэпер Дава после расставания с Олей Бузовой постоянно подогревает слухи о своей личной жизни. Так, например, в его блоге было замечено страстное фото с танцовщицей. Все было подумали, что Давид снова влюбился, но нет. Оказалось, что снимок был призван привлечь внимание к рэперу. В этом же стиле детективного экшна Манукян продолжил подливать масла в огонь.

На днях блогер поделился фото "рука в руке" на спектакле "Абсолютно другая нага". После чего Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой.

Фанаты тут же приметили, что точно такие же ракурсы опубликованы на страничке некой Яны. Девушка довольно ясно комментирует прошедший вечер как "манкий" и "эротичный". И тут же она рассуждает о том, что ранее "утомительные" свидания для нее вдруг стали "притягательными". Предполагаемая спутница Давы решила, что лучшая стратегия в отношениях сейчас – "ловить момент и просто наслаждаться общением".

Дивид Манукян ранее чуть не женился на Ольге Бузовой.

"Чуть" произошло на Мальдивах в 2021 году. Регистрация на тропических островах не имеет юридической силы в России, поэтому мужем и женой по российскому законодательству они всё-таки не стали. Однако, некоторое время спустя последовало громкое расставание. Пиар это был или испанские страсти до сих остается неизвестным. Но сейчас Давид явно настроен на новые отношения.