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Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой

Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой
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Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян намекнул, что у него есть подружка.

Рэпер Дава после расставания с Олей Бузовой постоянно подогревает слухи о своей личной жизни. Так, например, в его блоге было замечено страстное фото с танцовщицей. Все было подумали, что Давид снова влюбился, но нет. Оказалось, что снимок был призван привлечь внимание к рэперу. В этом же стиле детективного экшна Манукян продолжил подливать масла в огонь.

На днях блогер поделился фото "рука в руке" на спектакле "Абсолютно другая нага". После чего Даву подозревают в отношениях с таинственной блондинкой.

Фанаты тут же приметили, что точно такие же ракурсы опубликованы на страничке некой Яны. Девушка довольно ясно комментирует прошедший вечер как "манкий" и "эротичный". И тут же она рассуждает о том, что ранее "утомительные" свидания для нее вдруг стали "притягательными". Предполагаемая спутница Давы решила, что лучшая стратегия в отношениях сейчас – "ловить момент и просто наслаждаться общением".

Дивид Манукян ранее чуть не женился на Ольге Бузовой.

"Чуть" произошло на Мальдивах в 2021 году. Регистрация на тропических островах не имеет юридической силы в России, поэтому мужем и женой по российскому законодательству они всё-таки не стали. Однако, некоторое время спустя последовало громкое расставание. Пиар это был или испанские страсти до сих остается неизвестным. Но сейчас Давид явно настроен на новые отношения.

26 сентября 2023, 06:17
Starhit.ru• Требует проверки

Фоторепортаж

Манукян выбрался из грязи, а Пугачева стала целителем: Как звезды изменили судьбу силой мысли

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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