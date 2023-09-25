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Понедельник 25 сентября

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"Все непросто": что происходит с Федосеевой-Шукшиной после инсульта

"Все непросто": что происходит с Федосеевой-Шукшиной после инсульта
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Стали известны подробности состояния здоровья актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Весной у Лидии Федосеевой-Шукшиной начались проблемы со здоровьем. А почти все лето актриса провела в больнице. Долгое время она жаловалась на головные боли, было принято решение госпитализировать артистку, после чего ей поставили страшный диагноз – обширный инсульт. Поклонники все это время переживают за свою любимицу и задаются вопросом, что же происходит сейчас с Федосеевой-Шукшиной после инсульта.

Стоит отметить, что в этот непростой период рядом с ней находится дочь Ольга. Но и близкие не остаются в стороне и всячески стараются помогать Лидии Федосеевой-Шукшиной. Правда, лишний раз все же стараются не тревожить родственницу. Признают, что с ее властным характером непросто справиться.

"Она же после реабилитации, поэтому пока все непросто. Главное, чтобы здоровье поправилось", – поделилась состоянием бабушки внучка актрисы Анна.

Напомним, что отношения между дочкой Марии Шукшиной и ее мамой еще недавно терпели крах. Причиной тому – доля в квартире, которую Лидия Шукшина решила однажды подарить своей внучке. Однако Анна вскоре объявила о продаже своей доли. Такой поступок обидел знаменитую актрису, ведь для нее эта квартира значила многое. Как раз в ней она жила вместе с режиссером.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта. Слова актрисы приводили "Дни.ру".

25 сентября 2023, 22:00
Лидия Федосеева-Шукшина. Photoagency Interpress/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

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