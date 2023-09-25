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Понедельник 25 сентября

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Врачи не хотят выпускать Николаева из больницы: почему

Врачи не хотят выпускать Николаева из больницы: почему
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Стали известны подробности состояния народного артиста России Игоря Николаева.

В начале этого года поклонников Игоря Николаева ошарашила страшная новость. Их любимого исполнителя госпитализировали в больницу. Виною тому – проблемы с сердцем. Тогда артисту провели операцию по установке стентов. И, как всем казалось, опасность миновала, но спустя несколько месяцев старые болячки напомнили о себе.

Недавно стало известно, что артист снова попал в больницу. Пока близкие Игоря Николаева утверждали, что он проходит плановое обследование, в Сеть просочилась новость, что певец поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в груди. Вскоре ему сделали одну из сложнейших операций на сердце – коронарное шунтирование. Ее проводят для восстановления кровотока артерий.

К счастью многих поклонников, хирургическое вмешательство прошло успешно. Вскоре после операции его перевили в стационар, но врачи пока не торопятся выпускать Николаева из больницы. Но почему? Врачи приняли решение о продлении госпитализации, основываясь на динамике восстановления певца. То есть поводов для обнадеживающих прогнозов нет.

Тем временем отменены ближайшие концерты Игоря Юрьевича. Его выступления в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, изначально запланированные на первую половину ноября, перенесены на 2024 год. Концерт, назначенный на 18 ноября в Москве, пока остается в силе.

Ранее "Дни.ру" писали, что перенесший сложную операцию Игорь Николаев объявился в Сети.

25 сентября 2023, 19:34
Игорь Николаев. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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