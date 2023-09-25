Слова детей Шатунова растрогали всех Тесты Джигурда заступился за Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артисткеСтарше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке Стало известно об уходе 71-летней АллегровойСтало известно об уходе 71-летней Аллегровой Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой

Лента новостей

Понедельник 25 сентября

19:04"Сильно ранит": Ани Лорак разрыдалась из-за громкого скандала 18:12Больше половины россиян отказываются от больничного: названы причины 17:25Перенесший ампутацию Костомаров довел россиян до слез трогательным видео 16:51Четырехлетняя дочь Виторгана закатила истерику на публике: и вот почему 16:39Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний 16:14Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу 16:01В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк 14:49В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 14:26Врач: по анализу ДНК нельзя предсказать будущие заболевания 13:40Почему певица Алсу прячет своего сына 13:36Пропавший режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова найден мертвым 13:11"Не заказ, а чудо с небес": Кожевникова родила четвертого сына 11:19Умерла звезда сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина 09:47Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра 09:40Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище 09:20"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью 09:18Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону 09:00Молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы: и вот почему 08:40Изменившая в себе одну деталь Асмус шокировала россиян 08:35Чем Анна Седокова порадовала маму с первой зарплаты 08:18Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж 08:04Как стать богатым и знаменитым: 8 главных советов 06:03"Осень с пользой": Утяшева представляет рецепт вкусной каши 04:16"Один на миллион": щенок показал трюк с тыквой на голове (видео) 02:07Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям 00:15В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео 23:30Женившийся Александр Петров рассказал о сложностях при съемке постельных сцен 22:17Россияне взъелись на Волочкову в день рождения ее дочери 22:07"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове 21:15"Вместо одного слова": дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком 20:11Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса 19:38Депрессия и проблемы в семье: что спасло Савичеву после потери ребенка 18:22Жена откровенно рассказала о перенесенных Костомаровым ужасах 15:57Хирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой 14:22Довольная уловом Ковальчук показала полутораметровую рыбу 11:37Пересильд пострадала во время экспедиции на Эльбрусе 08:06Уехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь 06:12Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня 04:10Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма 02:09"Меня нельзя пускать в магазины" – психология потребительского поведения. Как научиться принимать осознанные решения в покупках? 00:21Рост будет продолжаться: жилье в Москве уже подорожало на 30% 22:03Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты 20:04Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие 18:05Врач озвучил шокирующее количество перенесенных Костомаровым операций 17:20Охлобыстин об уехавших артистах: Они никому не нужны 16:46"Собака старая!": Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале 16:07Собчак рассказала правду о второй беременности 15:14"Достаточно пострадал": Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году 14:25Сябитова решилась на неожиданное признание после ухода Володиной 13:43Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сильно ранит": Ани Лорак разрыдалась из-за громкого скандала

"Сильно ранит": Ани Лорак разрыдалась из-за громкого скандала
111

Певица Ани Лорак призналась, какие чувства испытала из-за критики в ее сторону.

Весной прошлого года вокруг уроженки Черновицкой области Ани Лорак один за другим разворачивались разные скандалы. Сначала соотечественники требовали от певицы четкой позиции по поводу известных всем событий. Однако артистка предпочла хранить молчание, и тогда земляки приняли ее за предательницу.

Позже начали распространяться слухи о том, что Ани Лорак собирает средства для украинских военных. На фоне этого концерты артистки в России начали отменять, поэтому она поспешила всем все объяснить. Она уверяла, что решила помочь только семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Правда, не все россияне смогли поверить оправданиям певицы.

В конце лета НТВ анонсировали, что популярная певица станет одним из членов жюри в новом сезоне шоу "Ты супер!". После этой новости на нее обрушился шквал негатива. Многие не могли поверить, что после громкого скандала ее могли пустить на ТВ. Но, как оказалось, Лорак действительно ни в чем не виновата. После проведенной проверки выяснилось, что артистка чиста перед российским законом, и нет никаких причин для бойкота.

Недавно в эфире "Центрального телевидения" Ани Лорак описала, с какими чувствами ей пришлось столкнуться из-за негатива в ее сторону. Она призналась, что рыдала из-за шквала критики и отчаяния. "Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно", – поделилась певица.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ани Лорак поделилась впечатлениями от Индии.

25 сентября 2023, 19:04
Ани Лорак. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот же Блин: щедрый Киркоров и невероятная Лорак гуляли до утра на приватном празднике

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
С Оксаной Романенко и Дмитрием Дюраном. Фото: пресс-служба

По теме

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак

Концерты Ани Лорак в России требуют отменить
Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Перенесший ампутацию Костомаров довел россиян до слез трогательным видео

Перенесший ампутацию Костомаров довел россиян до слез трогательным видео
Фигурист Роман Костомаров снова растрогал публику. Зимой в жизни Романа Костомарова случилось несчастье.

Четырехлетняя дочь Виторгана закатила истерику на публике: и вот почему

Четырехлетняя дочь Виторгана закатила истерику на публике: и вот почему
Семья Эммануила Виторгана выбралась в театр, но все пошло не по плану. Эммануил Виторган и Ирина Млодик вывели в свет маленьких дочерей.

Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу

Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу
Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ее бывший партнер по льду может стать участником проекта. Татьяна Навка заявила в одном из своих последних интервью, что в ее ледовом шоу может поучаствовать ее бывший партнер Роман Костомаров.

В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк

В Сеть слили сделанное в США фото Заворотнюк
В интернет просочился снимок Анастасии Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк пропала со всех радаров еще несколько лет назад.

Почему певица Алсу прячет своего сына

Почему певица Алсу прячет своего сына
Певица Алсу вот уже семь лет скрывает своего единственного наследника. До 2016 года певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым воспитывала двух дочерей – Сафину и Микеллу.

Выбор читателей

24/09ВскУехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь 24/09ВскХирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой 24/09Вск"Вместо одного слова": дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком 23/09СбтСтрастно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие 24/09ВскРецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня 25/09Пнд"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью