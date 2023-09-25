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Почему певица Алсу прячет своего сына

Почему певица Алсу прячет своего сына
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Певица Алсу вот уже семь лет скрывает своего единственного наследника.

До 2016 года певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым воспитывала двух дочерей – Сафину и Микеллу. Долгожданный сын Рафаэль родился летом 2016 года. С тех пор, как звезда Евровидения стала многодетной матерью, она не показывала лицо мальчика.

У многих возникает вопрос: почему Алсу прячет своего сына? Ведь ему уже семь лет, и фанатов интересует, как выглядит юный наследник.

Однако, звездная мама не спешит выкладывать снимки сына. Сравнительно недавно она начала публиковать фотографии младшего отпрыска в личном аккаунте в соцсети, но на всех снимках мальчик повернут спиной к камере. Такая таинственность породила множество слухов, мол, ребенок не совсем здоров. Но певица все домыслы и сплетни по этому поводу отрицает и говорит, что с мальчиком всё в порядке.

В одном из своих последних интервью Алсу поделилась с фанатами радостью о музыкальных способностях Рафаэля. Она рассказала, что ее сын играет на фортепиано и, возможно, пойдет по стопам известной мамы. Хотя точно говорить о его будущей профессии пока рано, считает исполнительница хита "Solo".

Зачем наводить тень на плетень, неизвестно. Вариантов тут немного: или очередной пиар, или элементарная забота матери о сыне во избежание к нему лишнего внимания.

Хотя внимания к одной из дочерей Алсу в СМИ более чем достаточно.

В 2019 году на всю страну прогремел скандал с накруткой баллов для Микеллы в шоу "Голос. Дети", который оставил непреодолимый шлейф на репутации юной вокалистки.

25 сентября 2023, 13:40
7days.ru• Требует проверки

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