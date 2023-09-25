"Не заказ, а чудо с небес": Кожевникова родила четвертого сына

На своей странице в соцсети актриса выложила фото с младенцем, на руке которого браслет голубого цвета. Таким образом, теперь в семье Марии Кожевниковой четыре сына.

Звезда сериала "Универ" счастлива в браке с Евгением Васильевым уже 17 лет: месяц назад пара отпраздновала розовую свадьбу. В день годовщины Мария Кожевникова решила раскрыть карты и больше не скрывать живот: актриса оказалась на крайних сроках беременности.

25 сентября она родила своего четвертого ребенка — и поспешила рассказать об этом на своей странице в социальной сети. Мария опубликовала первые изображения, где она держит только что рожденного младенца за руку. Учитывая, что на руку малыша повязан голубой браслет, речь, видимо, опять идет о мальчике: актрисе очень везет на сыновей.

"Добро пожаловать! Любовь и благодарность" — таким комментарием Мария Кожевникова снабдила первую фотографию четвертого сына.

Несмотря на то, что в семье было уже три мальчика, звезда "Универа" подчеркивала, что для нее совершенно не имеет значение, ребенок какого пола родится следующим по счету — и она, и муж Евгений Васильев будут в одинаковой степени рады как дочери, так и сыну.

"Кто придет в нашу семью, тому и будем рады", — уверяет Мария Кожевникова.

Отметим, что супруги никогда не устраивали так называемых гендерных вечеринок, которые сейчас очень модны в некоторых кругах. На подобных мероприятиях будущие родители публично объявляют и том, какого пола будет ребенок. Однако, по словам актрисы, такие вечеринки чужды и ей, и мужу. "Это не заказ, а некое чудо с небес", — объяснила Мария Кожевникова.