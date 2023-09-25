Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра

Повреждение оказалось столь серьезным, что актрисе понадобилось хирургическое вмешательство. Из-за операции Софи Лорен вынуждена пропустить открытие ресторана своего имени.



Прошлым утром итальянская кинодива неудачно упала в своем доме в Швейцарии и сломала бедро, сообщает телеканал "360". Стоит отметить, что повреждение шейки бедра является очень опасной травмой для пожилых людей. Вследствие долгого заживания и ограничения в физической активности на длительный срок, она становится причиной обострения хронических заболевания и ухудшения общего состояния человека. Нередко в конечном итоге эта травма оборачивается смертью.

К счастью, сейчас с 89-летней Софи Лорен все в порядке. Ей оказали первую помощь и в экстренном порядке сделали операцию. Сейчас звезду мирового кинематографа ждет период реабилитации. К сожалению, из-за полученной травмы актриса не сможет присутствовать на завтрашней церемонии открытия ресторане в южном городе-порте Бари — заведение было названо ее именем, и звезда планировала посетить его.

К слову, это уже четвертый в стране ресторан, названный в честь Софи Лорен — и не случайно такое заведение открывается именно в городе Бари, ведь актриса является его почетной гражданкой. Звание присвоили ей после выхода фильма "Вся жизнь впереди" в 2020 году, снимавшийся как раз в Бари — Софи Лоран сыграла там одного из ключевых персонажей.

