Певица Анна Седокова призналась, что именно она купила своей маме с первой маленькой зарплаты.

Неожиданно, но факт: красавица Анна Седокова росла в неполной бедной семье. И свою карьеру будущая звезда "ВИА ГРА" начинала с работы моделью. А точнее, – она демонстрировала изделия из трикотажа в магазине для потенциальных покупателей. По словам Анны, она просто надевала на себя вещи и выходила в торговый зал для показа. Это была ее первая работа. Зарплату она получала весьма скромную. Но Анна не тратила ее на себя. Чем Анна Седокова порадовала маму с первой зарплаты?

На первые заработанные деньги она купила маме вкусный сладкий десерт. Об этом певица рассказала эксклюзивно в интервью Пятому каналу.

Однако, сама Анна тортиками и десертами не злоупотребляет.

Как известно, Седокова часто выставляет свою восхитительную фигуру напоказ, для поддержания которой ей приходится придерживаться диет и заниматься спортом.

И это не единственный интересный факт о Седоковой.

Певица владеет собственным брендом одежды LA Story, который пользуется спросом у фанатов.

Помимо музыкальной карьеры Анна планирует развиваться в направлении режиссуры.

Певица окончила школу с золотой медалью, у нее есть сертификат музыкальной школы "с отличием". По окончание университета она получила красный диплом.

В группу "ВИА ГРА" Седакова попала не с первого раза. Сначала она приходила на кастинг в возрасте семнадцати лет и получила отказ по причине несовершеннолетия.