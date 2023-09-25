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Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону

Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону
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Великий певиц скончался пять лет назад на 81 году жизни. Нелли Кобзон поделилась воспоминаниями об этом трагическом событии.

Супруги прожили вместе без малого 50 лет, смерть мужа очень серьезно ударила по Нинель Михайловне. Она до сих пор с нежностью вспоминает бывшего спутника жизни. По признанию Нелли Кобзон, ей нередко снятся картины из их молодости, где Иосиф приходит в ее родительский дом.

"Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь…" — рассказывает сон Нелли Кобзон.

Вспоминая первую встречу с будущим мужем, женщина утверждает, что производимое впечатление сильно отличалось от того, которое певец производил с экрана телевизоров. Будучи 20-летней девушкой, она быстро влюбилась в харизматичного статного Кобзона, а тот, в свою очередь, стал не просто любимым человеком и супругом, но и учителем в ее жизненном пути.

"Что-то я постигала вопреки тебе, что-то назло, что-то во имя тебя. […] Я тебе за это очень благодарна", — вспоминает Нинель Михайловна.

Когда Иосифа Давыдовича не стало, в душе Нелли образовалась невосполнимая пустота, и продолжать как-то жить было очень сложно, тем не менее, она нашла в себе силы стать во главе "Культурного фонда Кобзона". Помимо этого, вдова подхватила благотворительные дела певца — очень долгое время они были одним из основных родов деятельности, наряду с эстрадой.

Нелли Михайловна вспоминает, что муж регулярно помогал людям, причем просить его об этом было не надо. По ее словам, у Иосифа Давыдовича словно была на земле особая миссия, которую он скрупулезно выполнял. Теперь Нелли Кобзон часто становится организаторов вечером памяти великого певца.

25 сентября 2023, 09:18
Нелли Кобзон. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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