Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону

Супруги прожили вместе без малого 50 лет, смерть мужа очень серьезно ударила по Нинель Михайловне. Она до сих пор с нежностью вспоминает бывшего спутника жизни. По признанию Нелли Кобзон, ей нередко снятся картины из их молодости, где Иосиф приходит в ее родительский дом.
"Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь…" — рассказывает сон Нелли Кобзон.
Вспоминая первую встречу с будущим мужем, женщина утверждает, что производимое впечатление сильно отличалось от того, которое певец производил с экрана телевизоров. Будучи 20-летней девушкой, она быстро влюбилась в харизматичного статного Кобзона, а тот, в свою очередь, стал не просто любимым человеком и супругом, но и учителем в ее жизненном пути.
"Что-то я постигала вопреки тебе, что-то назло, что-то во имя тебя. […] Я тебе за это очень благодарна", — вспоминает Нинель Михайловна.
Когда Иосифа Давыдовича не стало, в душе Нелли образовалась невосполнимая пустота, и продолжать как-то жить было очень сложно, тем не менее, она нашла в себе силы стать во главе "Культурного фонда Кобзона". Помимо этого, вдова подхватила благотворительные дела певца — очень долгое время они были одним из основных родов деятельности, наряду с эстрадой.
Нелли Михайловна вспоминает, что муж регулярно помогал людям, причем просить его об этом было не надо. По ее словам, у Иосифа Давыдовича словно была на земле особая миссия, которую он скрупулезно выполнял. Теперь Нелли Кобзон часто становится организаторов вечером памяти великого певца.