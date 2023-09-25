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Понедельник 25 сентября

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"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью

"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью
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Александр Ширвиндт решил философски порассуждать о происходящем вокруг.

"Зачем?" — задался вопросом народный артист РСФСР, поделившись своей печалью и размышлениями о смысле существования. Этот вопрос касался его долгой жизни, которую ему "приходится" доживать без близких друзей, так как большинство из них уже отошли в мир иной. О своих переживаниях и потере друзей и коллег Ширвиндт рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилейному сезону Московского академического театра сатиры,

"Когда долго живешь, то иногда думаешь: зачем?" – цитирует Ширвиндта Пятый канал.

По словам артиста, в целом, конечно, выхода нет, ведь он уже появился на свет. А раз родился – надо жить.

Напомним, не так давно стало известно о смерти Инны Чуриковой, Ирины Мирошниченко, Веры Васильевой и других коллег Александра Ширвиндта. Актер мрачно шутит по этому поводу, но не теряет оптимизма. В следующем году народный артист РСФСР отметит свое 90-летие. Несмотря на солидный возраст, звезда продолжает осваивать новое в жизни. Не так давно сын Александра Ширвиндта показал в социальных сетях, как артист осваивает скандинавскую ходьбу.

Ранее "Дни.ру" писали, что Михаил Ширвиндт на днях высказался в своих социальных сетях о Валентине Талызиной и других известных коллегах.

25 сентября 2023, 09:20
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ширвиндт показал нежности с Селезневой

Александр Ширвиндт на сборе труппы много шутил.
Вера Васильева уделили несколько минут корреспонденту Dni.Ru Феликсу Грозданову.
Худрук театра был очень рад встрече с Натальей Селезеневой.
Селезнева, Ширвиндт, Васильева - костяк Сатиры.
"Вера - уникальная женщина. Ей 91 и она вся в работе. У нас в "Сатире" она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". И каждый раз она встречает меня словами: "Шурочка, а что дальше?", - рассказал Ширвиндт.
Актриса Светлана Малюкова получила почетную грамоту.
"Моя новая репертуарная книжка. Как приглашённого артиста. У меня такая с 1985 года. Первая книжка в театре "Миниатюр" (теперь театр "Эрмитаж") спектакль "Бранденбургские ворота". У меня она сохранилась. Моя первая роль. Потом репертуарные книжки "Сатирикона". Восемнадцать лет. И вот теперь новая... Скоро премьера", - рассказал Максим Аверин.

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