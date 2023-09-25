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Понедельник 25 сентября

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Молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы: и вот почему

Молодой муж-итальянец бросил Азизу через год после свадьбы: и вот почему
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Супруги не пошли на уступки друг другу.

Эстрадная певица Азиза Абдурахимовна Мухамедова, наиболее известная как Азиза, поделилась в личном аккаунте видео, на котором она показывает подаренный ей букет цветов. Звезда рассказала, что выяснила, от кого пришел такой сюрприз. Отправителем оказался молодой муж певицы из Италии, который, судя по всему, бросил ее спустя год после их свадьбы.

Азиза поделилась переживаниями по поводу отношений с мужем, рассказав, что и вовсе стала забывать, как выглядит супруг. Певица сказала, что муж оставил ее и выбрал жизнь на родине, а не ее.

"Он выбрал Италию", – пишет Азиза в личном аккаунте.

Певица Азиза же выбрала Россию. Никто из супругов категорически не хочет идти на уступки и переезжать. Именно поэтому пара общается только по телефону. Сама Азиза признается, что жизнь в разных странах меняет сущность брака. Рано или поздно такие отношения просто перетекают в дружеские.

Ранее "Дни.ру" писали, что певица Азиза спустя полгода опубликовала видео, в котором раскрыла причину своего исчезновения. Артистка практически не выходила на связь несколько месяцев. Как оказалось, звезда уже находится в новых отношениях, однако имя возлюбленного не называет.

25 сентября 2023, 09:00
Фото: Elena Sikorskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

Елена Захарова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Софья Эрнст. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мария Кожевникова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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