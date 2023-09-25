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Понедельник 25 сентября

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Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище

Известного актера тайно похоронили на Ваганьковском кладбище
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19 сентября 2023 года Алексей Янин скончался в больнице.

Родственники Алексея Янина выполнили свое обещание и отказались от организации роскошных похорон. Тайное прощание с усопшим актером прошло в храме на Ваганьковском кладбище. Мать артиста всю церемонию тихо скорбела, а жена Дарья Клюшникова пыталась успокоить 11-летнего сына Андрея.

Церемония прошла в кругу семьи, без лишних глаз. Родственники молча провожали актера в последний путь. После похорон прошли скромные поминки. Проводить звезду сериалов решили и коллеги, на печальном мероприятии можно было заметить Илью Глинникова и Александра Ильина – младшего.

Напомним, Алексей Янин пережил два инсульта и был парализован долгие годы. Это время он провел практически в коматозном состоянии. После болезни артист не мог ходить, говорить и есть сам. Семья не бросала актера даже в самые трудные моменты жизни.

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Он так и не пришел в сознание. 40-летний актер провел последние 20 дней своей жизни в отделении реанимации. Самое страшное, что о смерти Янина объявляли дважды. Первый раз мошенники позвонили супруге актера через пару дней после госпитализации и объявили, что он умер. Дарья Клюшникова почти сутки потратила на то, чтобы дозвониться до больницы, в которой ей не подтвердили информацию о смерти Алексея Янина. Увы, лучше артисту так и не стало.

25 сентября 2023, 09:40
Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Тим Брук-Тейлор. Фото: commons.wikimedia.org/Ed g2s (CC BY-SA 4.0)
Надежда Бабкина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Янина Бугрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влад Соколовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Джон Прайн. Фото: Dd1/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Олег Васильев. Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild (CC BY-SA 3.0 de)
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Джо Диффи. Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пинк. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Марк Блум. Кадр из фильма &quot;Крокодил Данди&quot; (1986)
Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ли Фьерро. Кадр youtube.com
Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ганвест. Фото: instagram.com/realgunwest
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Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com
Каллум Хадсон-Одои. Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/www.globallookpress.com
Эндрю Джек. Кадр youtube.com
Мария Тереза Бурбон-Пармская. Фото: Albert Nieboer/dpa/www.globallookpress.com
Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com
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Харви Вайнштейн. Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Мария Погребняк и Павел Погребняк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Мария Ивакова. Фото: PK connection/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Пласидо Доминго. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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