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Изменившая в себе одну деталь Асмус шокировала россиян

Изменившая в себе одну деталь Асмус шокировала россиян
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Кристина Асмус спросила у подписчиков, как, по их мнению, она смотрится в новом образе.

Актриса решила внести перемены в свой имидж, и это по-настоящему шокировало россиян. В своих социальных сетях она поделилась фото с новым цветом волос и спросила у подписчиков, нравится ли им новый образ.

Многие годы Кристина Асмус была известной блондинкой, и ее светлые локоны стали неотъемлемой чертой образа. Однако недавно она рискнула внести в жизнь перемены и решила перекрасить волосы. На опубликованном фото она предстала перед фанатами с новым цветом волос, заставив их вздрогнуть от неожиданности.

Теперь Асмус – шатенка. Обновленный образ вызвал бурные обсуждения среди поклонников, комментарии можно увидеть в основном положительные. Фанаты похвалили актрису за смелость и уверенность в себе, отмечая, что ей идет новый стиль: "Очень красиво и натурально получилось", "Как тебе идет", "Хочу сказать, что очень красиво".

Но, конечно же, нашлись и люди, которые оказались шокированы изменениями не в лучшем смысле этого слова. Эти подписчики предпочли привычный блонд, который Асмус носила многие годы: "Блонд лучше", "Фигня... давай обратно в блонд", "Блондинкой вы милее и моложе".

На вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Главное, что сама Кристина Асмус выглядит очень счастливой в новом образе. А что вы думаете о новом цвете волос актрисы?

25 сентября 2023, 08:40
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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