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Понедельник 25 сентября

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Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж

Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж
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Актриса поздравила его с днем рождения в личном аккаунте в соцсетях.

Известная актриса, звезда телесериала "Универ", Мария Кожевникова опубликовала на своей личной странице пост, посвященный главному мужчине в жизни каждой женщины – отцу. Мария поздравила его с днем рождения, написав теплые слова о важности папы в своей жизни.

"С днем рождения, ПАПА!" – начала свое поздравление Мария. "Ты Великий и навсегда вписал свое имя и достижения в историю! Олимпийские медали я храню бережно...".

Однако пост не ограничился общими словами благодарности. Мария рассказала о необычном событии, произошедшем накануне: ей пришли письма от поклонников ее отца с просьбой об автографах.

Мария Кожевникова рассказала, что сообщения от почитателей таланта отца приходят к ней из разных уголков мира. По ее словам, буквально накануне праздника она получила письма из Польши и Литвы, причем поклонники положили даже деньги.

И здесь Кожевникова делает важную ремарку, что, несмотря на любовь фанатов и вклад ее отца в мировой спорт, любит Мария его не за это, а за то, что он просто ее отец.

"Я тебя люблю не за что-то, а просто потому, что ты есть!", – написала она с глубоким убеждением.

Эти слова явно подчеркивают, что для Марии Кожевниковой, как и для многих других девушек, отец – это особый, неподражаемый и главный человек, который занимает основное место в ее сердце и жизни. Несмотря на то, что актриса сейчас ожидает ребенка, отец остается главным мужчиной в ее жизни, и его любовь и поддержка – это основа фундамента ее счастья и успеха.

Ранее "Дни.ру" писали, что многодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото.

25 сентября 2023, 08:18
Мария Кожевникова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Певица Жасмин с дочкой Маргаритой.
Дочери участника группы Uma2rman Владимира Кристовского Мия, Станислава, Ума и Ясмин.
Дочь Валентина Юдашкина галина с сыновьями и мужем.
Фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов с дочкой.
Актер Риналь Мухаметов и его супруга Сюзанна Акежева с дочерью Эвией.
Актриса Мария Кожевникова с сыновьями.
Солистка Большого театра, актриса Анастасия Меськова, ее супруг Александр с сыновьями Василием и Савелием.
Модель Елена Кулецкая с дочерью.
Супруга певца Григория Лепса Анна Лепс с дочерьми Евой, Николь и сыном Иваном.
Актриса, продюсер Ксения Князева с детьми.

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