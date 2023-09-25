Беременная Кожевникова показала главного мужчину в жизни: и это не муж

Актриса поздравила его с днем рождения в личном аккаунте в соцсетях.

Известная актриса, звезда телесериала "Универ", Мария Кожевникова опубликовала на своей личной странице пост, посвященный главному мужчине в жизни каждой женщины – отцу. Мария поздравила его с днем рождения, написав теплые слова о важности папы в своей жизни.

"С днем рождения, ПАПА!" – начала свое поздравление Мария. "Ты Великий и навсегда вписал свое имя и достижения в историю! Олимпийские медали я храню бережно...".

Однако пост не ограничился общими словами благодарности. Мария рассказала о необычном событии, произошедшем накануне: ей пришли письма от поклонников ее отца с просьбой об автографах.

Мария Кожевникова рассказала, что сообщения от почитателей таланта отца приходят к ней из разных уголков мира. По ее словам, буквально накануне праздника она получила письма из Польши и Литвы, причем поклонники положили даже деньги.

И здесь Кожевникова делает важную ремарку, что, несмотря на любовь фанатов и вклад ее отца в мировой спорт, любит Мария его не за это, а за то, что он просто ее отец.

"Я тебя люблю не за что-то, а просто потому, что ты есть!", – написала она с глубоким убеждением.

Эти слова явно подчеркивают, что для Марии Кожевниковой, как и для многих других девушек, отец – это особый, неподражаемый и главный человек, который занимает основное место в ее сердце и жизни. Несмотря на то, что актриса сейчас ожидает ребенка, отец остается главным мужчиной в ее жизни, и его любовь и поддержка – это основа фундамента ее счастья и успеха.

Ранее "Дни.ру" писали, что многодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото.