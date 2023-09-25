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"Осень с пользой": Утяшева представляет рецепт вкусной каши

"Осень с пользой": Утяшева представляет рецепт вкусной каши
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Полезный завтрак должен приносить удовольствие, поэтому Ляйсан Утяшева выбирает кашу из особой крупы.

"Делюсь с вами продуктами, которые помогут провести осень с пользой и удовольствием", — пишет спортсменка и телезвезда на страничке в Telegram. В первую очередь знаменитость советует амарант! Ляйсан Утяшева считает его идеальным для тех, кто заботится о здоровье.

В употреблении амарантовой крупы множество плюсов — она помогает оставаться в форме и поддерживать красоту ногтей, кожи и волос. В составе нет глютена, много белка, а углеводов довольно мало.

Поскольку люди тысячелетиями готовят пищу из амаранта, рецептов сейчас в Сети великое множество. Однако Ляйсан Утяшева представляет самый актуальный — рецепт вкусной каши. На завтрак это отличная альтернатива овсянке, гречке и другим блюдам из крупы.

Способ приготовления универсальный, долго стоять у плиты не придется. Кроме амаранта, воды и специй больше ничего не потребуется.

"Доведите воду до кипения, засыпьте в нее крупу и варите 30-40 минут до готовности. Специи на ваш вкус", — пишет чемпионка.

По ее словам, в дополнение ко всем преимуществам блюдо получается необычным. "Жду ваших отзывов!" — отметила Ляйсан Утяшева. И это повод приготовить вкусную кашу, записав рецепт.

25 сентября 2023, 06:03
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Актер Вениамин Смехов, его супруга Галина Аксенова (слева) и дочь актриса Алика Смехова.
Актер Леонид Ярмольник и музыкант, певец Андрея Макаревич.
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