Хирург объяснил кардинальные изменения во внешности Пугачевой

Общественность обсуждает кардинальное преображение Аллы Пугачевой. Хирург Вардан Аршакян рассказал, как Примадонна добилась такого результата.

В социальных сетях уже который день активно бсуждают изменение внешности Аллы Пугачевой. На лице певицы были отеки и неровности.

Многие даже говорили о неудачной пластике. Выяснилось, что операции были удачные. На данный момент кожа Аллы Борисовны стала почти идеальной.

Доцент кафедры пластической хирургии МИ РУДН Вардан Аршакян рассказал, что в преображении Примадонны заслуга не только хирургов-пластиков.

По мнению специалиста, Примадонна тщательно соблюдавшей правила курса реабилитации. Аршакян отметил, что визуально Пугачева помолодела на пару десятков лет. "Да, мы еще наблюдаем на ее лице определенные нюансы после проведения хирургических вмешательств, но они исчезнут в течение двух-трех месяцев. В отношении Пугачевой, по всей видимости, был применен целый комплекс реабилитационных мероприятий, и она его благополучно прошла. Многие забывают, что успешный эстетичный результат от операции — всего лишь 30 процентов. Остальные 70 процентов — это правильно проведенная реабилитация и соблюдение всех рекомендаций в реабилитационный период", – цитирует эксперта издание "Московский комсомолец".

Ранее Никита Джигурда призвал россиян не гневаться и проявить по отношению к Пугачевой милосердие. По словам артиста, Алла Борисовна заслужила статус любимой народной певицы, несмотря на то, что она покинула Россию вместе с семьей.