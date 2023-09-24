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Воскресенье 24 сентября

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Пересильд пострадала во время экспедиции на Эльбрусе

Пересильд пострадала во время экспедиции на Эльбрусе
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Юлии Пересильд не привыкать находиться в экстремальных условиях. Актриса не может жить без ярких эмоций и новых острых ощущений.

Юлия Пересильд побывала в экспедиции на Эльбрусе. Она рассказала, что там проходили одни из самых красивых, но при этом самых сложных съемок в ее жизни. К тому же актриса умудрилась сильно простудиться в пути.

Актриса отметила, что никогда не думала, что сможет так "разболеться". "С трудом пережила экспедицию на Эльбрус. Дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер и вся насквозь простуженная группа... Спасала красота вокруг: именно она наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений", — рассказала артистка.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что музыкальный спектакль "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим хитом театральной России. С момента премьеры прошло менее пяти, а спектакль посетили уже почти 350 000 человек, что стало абсолютным рекордом в театральном мире.


Актриса Юлия Пересильд не смогла сдержать эмоций после просмотра. "Круто, легко, органично и столько любви", – поделилась впечатлениями звезда. Не обошел стороной постановку Игорь Верник. Актер отметил, что постановка его настолько растрогала и как-будто унесла в мир чудесной, самой светлой, искренней любви.

24 сентября 2023, 11:37
Юлия Пересильд. Фото: Павел Кашаев/globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

Награды.
Министр культуры Владимир мединский и актриса Юлия Пересильд.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Андрей Мерзликин.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Дмитрий Дюжев.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Виктор Добронравов.
Министр культуры Владимир Мединский и гитарист, композитор Виктор Зинчук.
Министр культуры Владимир Мединский и актер Александр Семчев.

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