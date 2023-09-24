Уехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь

Телеведущая Ольга Орлова отлично проводит время за границей.

На днях Ольга Орлова на время уехала из России. Сейчас телезвезда вместе со своим мужем Валерием находится в Италии. За несколько дней бывшая солистка группы "Блестящие" поделилась множеством фотографией, сделанных в отпуске. Но самым обсуждаемым снимком стал тот, на котором ведущая "Дома-2" позирует вместе с возлюбленным.

В популярную социальную сеть Орлова выложила фотографию, на которой она и Валерий запечатлена сидящими на берегу моря, держась за руки. Публикацией романтического снимка артистка поздравила мужа с днем рождения. Под снимком она оставила запись, признавшись в нежных чувствах к супругу, а также в желании продлить столь дивный момент. "Хочу так всю жизнь", – написала Ольга.

В комментариях отметились не только поклонники, которые поздравили Валерия, но и некоторые знаменитости: в частности – Ксения Бородина, Анна Семенович, Влад Кадони и Инна Маликова. Они также оставили добрые пожелания супругу телезвезды.

Ранее Ольгу Орлову обвинили в отсутствии материнской любви. Поводом для столь серьезных обвинений стали обращения ведущей "Дома-2" к родившейся в этом году дочери. Подробнее об этом писали "Дни.ру".