Собчак рассказала правду о второй беременности

В Сети вновь появились слухи о беременности телеведущей Ксении Собчак после того, как пользователи интернета заметили округлившийся живот.



Несмотря на то, что Ксения обычно не дает комментариев относительно подобных слухов, она сделала исключение, побеседовав с Динарой Сатжан из The DS' Show. В разговоре она развеяла слухи, заявив, что пока точно не ждет пополнения в семье. Округлившийся живот блондинка назвала последствием лета. "Хорошо ела спагетти", – посмеялась знаменитость.

Оказывается, Сатжан, как и поклонники телеведущей, полагала, что Ксения ожидает ребенка, и даже обратилась к ее представителю с вопросом о предполагаемом сроке. Однако тот предоставил снимок, на котором Собчак не имела видимого животика, что всерьез удивило Динару. Она даже уточнила, не пытаются ли ей подсунуть старое фото.

На данный момент единственный сын Ксении – мальчик Платон, рожденный от Максима Виторгана. В 2019-м телеведущая сошлась с новым избранником – режиссером Константином Богомоловым, однако пара еще не завела детей.

Интересно, что Богомолов и Собчак познакомились по переписке. Режиссер решил отправить телеведущей сообщение после одного из ее интервью, в котором отметил, как она прекрасно выглядит на фотографиях в Сети. Ксения же ответила: "Ну наконец-то! Я ждала, когда ты мне напишешь!". С этого момента и начались их отношения, и хотя у пары были конфликты, они всегда находили способ разрешить разногласия и оставаться в контакте. По словам самого Богомолова, они даже установили правило не блокировать друг друга и всегда отвечать на звонки, несмотря на порой возникающие споры.