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Суббота 23 сентября

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"Достаточно пострадал": Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году

"Достаточно пострадал": Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО уже в 2024 году
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У заслуженного артиста России Михаила Ефремова, находящегося уже три года в колонии за смертельное ДТП, серьезные проблемы со здоровьем.

С Михаилом Ефремовым не прекращают поддерживать связь родные, близкие и друзья. Некоторые из них регулярно его навещают. Например, недавно с артистом общался актер Иван Охлобыстин. Он узнал, что находящийся в колонии коллега чувствует себя относительно хорошо, но проблемы со здоровьем частенько дают о себе знать. Например, звезда сериала "Интерны" напомнила о выпадении у Михаила Олеговича нижних зубов.

Охлобыстин надеется, что его друга отпустят по УДО уже в 2024-м. И это вполне может произойти, поскольку ранее и супруга Ефремова говорила о его шансе выйти из тюрьмы в следующем году. По словам Ивана Ивановича, его 59-летний коллега очень ценен для российской культуры, поскольку является великолепным артистом, а также отличным режиссером. "Михаил достаточно пострадал", – считает Охлобыстин. Мол, душевные терзания – самое худшее наказание для совершившего чудовищный поступок Ефремова.

Напомним, в 2020 году Михаил Олегович был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. Артист, находясь за рулем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм.

23 сентября 2023, 15:14
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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