Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист

Народный артист Игорь Николаев написал сообщение своей жене.

Недавняя новость о внезапной госпитализации Игоря Николаева встревожила поклонников не на шутку, поскольку помнят: в начале года артисту срочно провели стентирование сосудов сердца. В сентябре певец попал в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое.

В этот раз Николаев перенес еще одну, не менее сложную операцию на сердце – коронарное шунтирование, которая необходима для восстановления кровотока артерий. К счастью, музыкант пошел на поправку и вскоре после хирургического вмешательства его перевели в обычную палату, где за ним продолжают следить врачи. Речи о выписке из больницы пока нет, но ближайшие концерты Игоря Юрьевича придется отменить.

В субботу, 23 сентября, супруга артиста Юлия Проскурякова сделала в популярной социальной сети публикацию, в которой поздравила себя и мужа с годовщиной свадьбы. В комментариях отметился сам Игорь Николаев. Он оставил три сердечка в ответ на слова жены о любви. Судя по всему, музыкант уже разрешено пользоваться телефоном.

Ранее врач озвучил условия жизни Игоря Николаева после коронарного шунтирования. По словам эксперта, артисту будет необходимо заняться собой: отказаться от алкоголя и ввести в свой распорядок дня тренировки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".