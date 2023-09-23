Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист

Слова детей Шатунова растрогали всех Тесты Джигурда заступился за Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"

Лента новостей

Суббота 23 сентября

13:43Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист 12:48"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой 12:03Сделавшая пластику за 20 миллионов Боня раскрыла свои источники дохода 11:15Устроила переполох: 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой 10:35Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась 08:07Бегемотиха Фрида лакомится фруктами в Крыму – видео 06:09Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте 04:05Почему с карты списываются деньги – установлена 1 причина 02:09Водителям авто запретили принимать особые таблетки в целях безопасности 00:04Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой на видео 22:35Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение 22:01"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой 21:36"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения 20:40"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву 19:58Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога 19:20Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал 18:39Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией 17:59Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами 17:21Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке 16:41Волочкова открестилась от арестованного любовника 16:08Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей 15:06"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона 15:03"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне 14:34"Моя дорогая": кого встретил Якубович на шоу "Поле чудес" 13:21Успенскую развернули перед вылетом за границу 13:03Обманул на 100 миллионов: В Москве задержали бывшего Волочковой 12:10Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube 11:11На святое посягнули! Новый виток скандала вокруг Мэрилина Мэнсона 10:41У звезды шоу "Голос. Уже не дети" Полины Гагариной случился форс-мажор 09:38"Даже подумать не могли": победитель "Битвы экстрасенсов" Шепс сдал звезд шоу-бизнеса 09:07Стало известно об уходе 71-летней Аллегровой 08:05Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину 06:09Едва втиснула: сластолюбивая жена Цекало похвасталась наливной грудью 04:08Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом 02:11Какие витамины помогают в борьбе со старением: их перечислил врач 00:06Зарплаты растут: людям каких профессий стали платить больше 23:56Диетолог: массовое ожирение связано со стрессом и малой подвижностью 23:48Актриса Нина Беляева найдена мертвой в Москве 23:36В России резко подешевел картофель 23:25Когда россиянам лучше открывать вклады 23:18Как уберечься от гриппа до начала эпидемиологического сезона 22:04Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной 21:53"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами 19:53Психолог призвала россиян при меланхолии выбросить все лишнее из жизни 19:17Отправившаяся на гастроли Свиридова захотела нырнуть в реку 17:53Вячеслав Макаров откровенно рассказал о любви 17:01Психолог: карточные игры развивают математические способности у детей 16:51А как же жена? Диброва заметили рядом с юной красоткой 16:00В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода 15:15Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист

Перенесший сложную операцию Николаев объявился в Сети: что написал артист
203

Народный артист Игорь Николаев написал сообщение своей жене.

Недавняя новость о внезапной госпитализации Игоря Николаева встревожила поклонников не на шутку, поскольку помнят: в начале года артисту срочно провели стентирование сосудов сердца. В сентябре певец попал в реанимацию, его состояние оценивалось как тяжелое.

В этот раз Николаев перенес еще одну, не менее сложную операцию на сердце – коронарное шунтирование, которая необходима для восстановления кровотока артерий. К счастью, музыкант пошел на поправку и вскоре после хирургического вмешательства его перевели в обычную палату, где за ним продолжают следить врачи. Речи о выписке из больницы пока нет, но ближайшие концерты Игоря Юрьевича придется отменить.

В субботу, 23 сентября, супруга артиста Юлия Проскурякова сделала в популярной социальной сети публикацию, в которой поздравила себя и мужа с годовщиной свадьбы. В комментариях отметился сам Игорь Николаев. Он оставил три сердечка в ответ на слова жены о любви. Судя по всему, музыкант уже разрешено пользоваться телефоном.

Ранее врач озвучил условия жизни Игоря Николаева после коронарного шунтирования. По словам эксперта, артисту будет необходимо заняться собой: отказаться от алкоголя и ввести в свой распорядок дня тренировки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

23 сентября 2023, 13:43
Игорь Николаев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве

Точка невозврата: условия жизни Николаева после операции озвучены врачом
Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой

"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой
Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева напугала поклонников внешним видом. На днях Настя Ивлеева отправилась в Милан, где прошел модный показ Prada.

Сделавшая пластику за 20 миллионов Боня раскрыла свои источники дохода

Сделавшая пластику за 20 миллионов Боня раскрыла свои источники дохода
Блогерша и бывшая участника скандального реалити-шоу Виктория Боня рассказала любопытным подписчикам, как зарабатывает большие деньги. Последние несколько недель Виктория Боня привлекает внимание общественности своими рассказами о перенесенной пластической операции, за которую заплатила 250 тысяч долларов или порядка 20 миллионов рублей.

Устроила переполох: 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой

Устроила переполох: 45-летнюю Пегову поздравили с помолвкой
Звезда российского кино Ирина Пегова показала кольцо на безымянном пальце. Больше 10 лет назад Ирина Пегова развелась с актером Дмитрием Орловым, после чего заявила о нежелании выходить замуж.

Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась

Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снова готова экспериментировать с внешностью. 38-летняя Ляйсан Утяшева имеет армию поклонников, которые в ежедневном режиме следят за новыми публикациями кумира в популярной социальной сети.

Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение

Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение
Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости. Пару месяцев назад наследница звезды "Моя прекрасная няня" вернулась в Москву из ОАЭ.

Выбор читателей

22/09ПтнСтало известно об уходе 71-летней Аллегровой 22/09ПтнСтарше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке 22/09ПтнУспенскую развернули перед вылетом за границу 22/09ПтнПоплавская выложила все про Шепелева на Youtube 21/09ЧтвТалант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной 22/09ПтнПомолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину