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Суббота 23 сентября

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"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой

"Вид нездоровый": Настя Ивлеева ужаснула худобой
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Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева напугала поклонников внешним видом.

На днях Настя Ивлеева отправилась в Милан, где прошел модный показ Prada. Российская телезвезда появилась на фэшн-мероприятии в дерзком платье от вышеупомянутого бренда. Блогерша дополнила образ очками с черной оправой и бледным макияжем.

Но поклонники, внимательно рассмотрев новые фотографии Насти, оказались напуганы ее внешним видом. По мнению фанатов, Ивлеева очень похудела, и сейчас ей следует набрать хотя бы несколько килограммов во избежание проблем со здоровьем. "На чем она сидит? Вид нездоровый", "Кожа да кости!", "Даже постарела", – пишут интернет-пользователи, скучающие по аппетитным формам бывшей ведущей шоу "Орел и решка".

Но Ивлеева, кажется, довольна своей фигурой. Позже телезвезда опубликовала снимок, на котором запечатлела свое отражение в зеркале. Чтобы подчеркнуть фигуру, блондинка задрала нижнее белье повыше.

Фото: соцсети

Ранее тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина оценила необычный внешний вид 32-летней Насти Ивлеевой. Эксперту понравился новый образ телеведущей. Лисина обратила внимание на стремление знаменитости быть в тренде, следовать моде. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

23 сентября 2023, 12:48
Настя Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Названы самые богатые российские блогеры

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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