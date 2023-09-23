Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снова готова экспериментировать с внешностью.

38-летняя Ляйсан Утяшева имеет армию поклонников, которые в ежедневном режиме следят за новыми публикациями кумира в популярной социальной сети. Супруга Павла Воли охотно поддерживает связь с фанатами, предлагая им поучаствовать в различных опросах и обсуждениях, а иногда гимнастка отвечает на вопросы подписчиков.

Недавно Утяшева примерила новый образ, который сделал ее неузнаваемой. Телезвезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена сидящей напротив зеркала. В момент создания кадра на Ляйсан был костюм с изображениями долларов. Кроме того, жена юмориста примерила парик со светлыми волосами.

Такое кардинальное преображение вдохновило Утяшеву на очередную смену имиджа. "Стоило примерить новый образ и сразу потянуло на новые эксперименты с волосами", – призналась знаменитость. Она решила поинтересоваться у фанатов, стоит ли ей высветлить волосы. Но многие поклонники, судя по результатам проведенного опроса, выступили против Ляйсан-блондинки.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала о трогательном сюрпризе, который подготовил для нее Павел Воля в день рождения. Подробнее об этом писали "Дни.ру".