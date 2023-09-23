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Суббота 23 сентября

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Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась

Преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой: вот как она изменилась
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снова готова экспериментировать с внешностью.

38-летняя Ляйсан Утяшева имеет армию поклонников, которые в ежедневном режиме следят за новыми публикациями кумира в популярной социальной сети. Супруга Павла Воли охотно поддерживает связь с фанатами, предлагая им поучаствовать в различных опросах и обсуждениях, а иногда гимнастка отвечает на вопросы подписчиков.

Недавно Утяшева примерила новый образ, который сделал ее неузнаваемой. Телезвезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена сидящей напротив зеркала. В момент создания кадра на Ляйсан был костюм с изображениями долларов. Кроме того, жена юмориста примерила парик со светлыми волосами.

Такое кардинальное преображение вдохновило Утяшеву на очередную смену имиджа. "Стоило примерить новый образ и сразу потянуло на новые эксперименты с волосами", – призналась знаменитость. Она решила поинтересоваться у фанатов, стоит ли ей высветлить волосы. Но многие поклонники, судя по результатам проведенного опроса, выступили против Ляйсан-блондинки.

Фото: соцсети

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала о трогательном сюрпризе, который подготовил для нее Павел Воля в день рождения. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

23 сентября 2023, 10:35
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье.
Солист группы "Звери" Роман Билык.
Кутюрье Вячеслав Зайцев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
Илья Бачурин.
Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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