Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие

Звезды тоже люди! А папарацци то и дело застают их на поцелуях. С кем и как сплетаются устами артисты – выяснили "Дни.ру".

Некоторые знаменитости ласкают друг друга напоказ, чтобы привлечь внимание. Но у большинства все-таки есть чувство такта и хорошее воспитание. Поэтому кадры с целующимися звездами часто получаются неподдельными, когда партнеры не видят объектива камеры и не подозревают о нем.

Так, один из самых чувственных поцелуев получился у Ольги Бузовой и Давида Манукяна, когда они состояли в отношениях и планировали создать семью. Несмотря на то, что парочка рассталась, снимок продолжает "гулять" на просторах Сети и навевать романтическое настроение.

Коллега экс-ведущей шоу "Дом-2" Ксения Собчак тоже не раз попадала папарацци в трогательные моменты близости. В частности, перед камерой она получала шутливые поцелуи от рэпера Тимати. В нулевые артист и звездная блондинка демонстративно выражали чувства на публике.

Одну из лучших дружеских пар современности, вероятно, составляют Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Яркая балерина и эпатажный актер иногда выглядят как целующиеся друзья, однако целомудрие не позволяет королеве шпагатов разрушить семью товарища. Впрочем, от этого поцелуи становятся только слаще.

Светские мероприятия отнимают у знаменитостей так много времени, что на супружеский долг остается совсем чуть-чуть. Бывает, прелюдии у пар шоу-бизнеса начинаются в разгар вечеринок. Вот и Владимир Пресняков не удержался и начал целовать жену в оголенное плечо на глазах у фотографов.

Что греха таить, есть в биографии Сергея Шнурова этап отношений с совсем юной и неопытной девушкой, а зовут ее — Оксана Акиньшина. Скольких мужчин облобызала эта импозантная актриса с годами, а все-таки поцелуй для лидера "Ленинграда" кажется особенно искренним.