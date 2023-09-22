Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости.

Пару месяцев назад наследница звезды "Моя прекрасная няня" вернулась в Москву из ОАЭ. Накануне же Анна опубликовала запись в социальной сети, где сообщила о подготовке к новому путешествию. Прочитавшие его поспешили сделать вывод о возвращении в Дубай, однако дочь Анастасии Заворотнюк полетела в совершенно другую сторону.

27-летняя Анна Заворотнюк решила оторваться с подругами в Калининграде — судя по опубликованной видеозаписи, с этой целью девушке сняли в городе жилье. Дальнейшие планы дочери актрисы "Моей прекрасной няни" неизвестны — сколько она пробудет в гостях и когда вернется в Эмираты, девушка решила скрыть.

За те недолгих два месяца, что Анна провела в Москве, она успела влипнуть уже в парочку скандалов. Сначала в прессе заговорили: Заворотнюк находится в России не от большой любви, а потому что не выпускают судебные приставы. Якобы модели приписали долг по кредитной карте, из-за которого банк подал на нее в суд.

Затем появилась информация о том, что у Анны накалились отношения с отчимом Петром Чернышовым — что неудивительно, ведь фигуриста уже давно не замечали на мероприятиях семьи. А совсем недавно Заворотнюк-младшая поведала о том, как росла с братом Майклом: между родственниками нередко вспыхивали ссоры, доходившие до драк.





К слову, Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией уже четыре года, давно не живет в Москве. Последние годы она скрывается ото всех и, по слухам, продолжает жить в подмосковном поселке Крекшино. Однако никто из местных давно не видел артистку, что многим дает повод думать о ином местонахождении звезды "Моя прекрасная няня".