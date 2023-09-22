Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение

Страна простилась с Добронравовым Тесты Что скрывает SHAMAN? Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"

Лента новостей

Пятница 22 сентября

22:35Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение 22:01"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой 21:36"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения 20:40"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву 19:58Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога 19:20Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал 18:39Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией 17:59Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами 17:21Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке 16:41Волочкова открестилась от арестованного любовника 16:08Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей 15:06"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона 15:03"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне 14:34"Моя дорогая": кого встретил Якубович на шоу "Поле чудес" 13:21Успенскую развернули перед вылетом за границу 13:03Обманул на 100 миллионов: В Москве задержали бывшего Волочковой 12:10Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube 11:11На святое посягнули! Новый виток скандала вокруг Мэрилина Мэнсона 10:41У звезды шоу "Голос. Уже не дети" Полины Гагариной случился форс-мажор 09:38"Даже подумать не могли": победитель "Битвы экстрасенсов" Шепс сдал звезд шоу-бизнеса 09:07Стало известно об уходе 71-летней Аллегровой 08:05Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину 06:09Едва втиснула: сластолюбивая жена Цекало похвасталась наливной грудью 04:08Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом 02:11Какие витамины помогают в борьбе со старением: их перечислил врач 00:06Зарплаты растут: людям каких профессий стали платить больше 23:56Диетолог: массовое ожирение связано со стрессом и малой подвижностью 23:48Актриса Нина Беляева найдена мертвой в Москве 23:36В России резко подешевел картофель 23:25Когда россиянам лучше открывать вклады 23:18Как уберечься от гриппа до начала эпидемиологического сезона 22:04Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной 21:53"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами 19:53Психолог призвала россиян при меланхолии выбросить все лишнее из жизни 19:17Отправившаяся на гастроли Свиридова захотела нырнуть в реку 17:53Вячеслав Макаров откровенно рассказал о любви 17:01Психолог: карточные игры развивают математические способности у детей 16:51А как же жена? Диброва заметили рядом с юной красоткой 16:00В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода 15:15Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве 14:55Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса 14:20Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом? 14:00Что убитая горем Пахмутова положила в гроб Добронравова перед закрытием крышки 13:30Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 12:50"Бесчеловечность поражает": Волочкова записала в предательницы Собчак и Алену Блин 12:30Началось: испытания по вживлению чипов в человеческий мозг всколыхнули общественность 12:00"Все еще звучит твой голос": что Гурцкая сказала покойному супругу 11:31Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться 10:33Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет 10:25Из-за взрыва газа в Балашихе погибли семь человек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение

Не в Москве: Заворотнюк выдала свое местонахождение
261

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с народом и сообщила новости.

Пару месяцев назад наследница звезды "Моя прекрасная няня" вернулась в Москву из ОАЭ. Накануне же Анна опубликовала запись в социальной сети, где сообщила о подготовке к новому путешествию. Прочитавшие его поспешили сделать вывод о возвращении в Дубай, однако дочь Анастасии Заворотнюк полетела в совершенно другую сторону.

27-летняя Анна Заворотнюк решила оторваться с подругами в Калининграде — судя по опубликованной видеозаписи, с этой целью девушке сняли в городе жилье. Дальнейшие планы дочери актрисы "Моей прекрасной няни" неизвестны — сколько она пробудет в гостях и когда вернется в Эмираты, девушка решила скрыть.

За те недолгих два месяца, что Анна провела в Москве, она успела влипнуть уже в парочку скандалов. Сначала в прессе заговорили: Заворотнюк находится в России не от большой любви, а потому что не выпускают судебные приставы. Якобы модели приписали долг по кредитной карте, из-за которого банк подал на нее в суд.

Затем появилась информация о том, что у Анны накалились отношения с отчимом Петром Чернышовым — что неудивительно, ведь фигуриста уже давно не замечали на мероприятиях семьи. А совсем недавно Заворотнюк-младшая поведала о том, как росла с братом Майклом: между родственниками нередко вспыхивали ссоры, доходившие до драк.


К слову, Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией уже четыре года, давно не живет в Москве. Последние годы она скрывается ото всех и, по слухам, продолжает жить в подмосковном поселке Крекшино. Однако никто из местных давно не видел артистку, что многим дает повод думать о ином местонахождении звезды "Моя прекрасная няня".

22 сентября 2023, 22:35
Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

По теме

Больная раком Заворотнюк лишилась самого главного

Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой

"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой
Скандальный артист Никита Джигурда высказался о покинувшей Россию Алле Пугачевой. Кажется, что переезд Аллы Пугачевой в Израиль, который произошел в прошлом году, никого не оставил равнодушным.

"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения

"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения
В интервью Борису Корчевникову народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала о романе с актером Андреем Леоновым. Накануне звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко пришла на телепередачу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России-1".

"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву

"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву
Светлана Немоляева прямо высказала свое недовольство Анатолием Белым, ведь артист со скандалом сорвал показ легендарного спектакля "Поминальная молитва", который должен был показать в Израиле московский "Ленком". В большом интервью ведущая актриса Московского академического театра имени Маяковского выразила надежду, что Анатолий Белый прочитает вышедший материал и, возможно, постыдится своих действий.

Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал

Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал
17-летний Дэннис не снимает с себя ответственности за жизнь отца. Со смерти Юрия Шатунова прошло уже больше года, но парню все еще тяжело об этом вспоминать. 6 сентября исполнилось 50 лет со дня рождения солиста группы "Ласковый май" — увы, юбилей прошел без виновника торжества.

Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией

Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией
Лидер группы "Машина времени" подал заявление в ФНС о ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича* официальных дел в России нет. При помощи своего ИП музыкант с 2000 года занимался организацией концертных туров по России.

Выбор читателей

21/09ЧтвНевеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 22/09ПтнСтало известно об уходе 71-летней Аллегровой 21/09Чтв"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале 22/09ПтнСтарше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке 21/09ЧтвТалант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной 22/09ПтнПоплавская выложила все про Шепелева на Youtube