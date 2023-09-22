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Пятница 22 сентября

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"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения

"Грешница": забеременевшая от известного актера Кравченко просит у Бога прощения
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В интервью Борису Корчевникову народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала о романе с актером Андреем Леоновым.

Накануне звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко пришла на телепередачу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России-1". Ведущему удалось в полной мере раскрыть актрису, которая весьма откровенно поведала зрителям о многом, рассказала в том числе и о тайнах своей личной жизни.

В фильмах и сериалах актриса играет никогда не унывающих, сильных, веселых женщин — возможно, и в жизни она является такой: выглядит актриса прекрасно, очень бодро и целеустремленно, хотя в личной жизни у нее все было отнюдь небезоблачно. В свои 69 лет Татьяна Кравченко дважды разведена. К счастью, из второго брака артистка вышла не одна, а с дочкой Анной.

Конечно же, были у нее и неофициальные отношения, наиболее интересными из которых для зрителя является роман с исполнителем одной из главных ролей в сериале "Папины дочки" Андреем Леоновым. Татьяне Эдуардовне приятны воспоминания об этих отношениях: по ее словам, Андрей Евгеньевич, будучи младше ее почти на пять лет, частенько вел себя как ребенок — в хорошем смысле.

"Мы чуть ли не звезды считали", — улыбается Татьяна Кравченко.


К сожалению, этим отношениям резко противилась мать Леонова-младшего, приписывая ей каких-то "левых мужиков". Неизвестно, верил ли всему этому актер, но реагировал на слова матери он болезненно. Доходило до того, что актрису вызывали на разборки в партбюро. А кончилось все тем, что она забеременела.

Конечно, мать Леонова, да и сам артист очень переживали, но Кравченко успокоила их своим волевым решением. Актриса совершила аборт, поскольку была увлечена карьерой.

Сегодня же Татьяна Кравченко сожалеет о содеянном и просит у Бога прощения. "Грешница! Каюсь, в церковь бегаю", – призналась звезда сериала "Сваты". По ее словам, на протяжении своего жизненного пути чаще всего она предпочитала семье карьеру.

22 сентября 2023, 21:36
Татьяна Кравченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/globallookpress.com
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Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
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