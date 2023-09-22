"Оскорбила многих людей": Джигурда обратился к россиянам после слов о Пугачевой

Скандальный артист Никита Джигурда высказался о покинувшей Россию Алле Пугачевой.

Кажется, что переезд Аллы Пугачевой в Израиль, который произошел в прошлом году, никого не оставил равнодушным. А все из-за слов, которые артистка бросила вслед. Певица назвала россиян, критикующих ее решение об эмиграции, холопами и рабами. Многие в России записали некогда обожаемую примадонну эстрады в предательницы.

Но Никита Джигурда просит россиян не гневаться, а проявить к Алле Борисовне милосердие. Мол, она, конечно, сама виновата и "оскорбила многих людей", но все-таки немало пережила. По словам актера, Пугачева имеет право на статус, несмотря на ее поступок.

Также Никита попытался объяснить решение народной артистки перебраться на Землю обетованную. Он считает, что Алла Борисовна переехала из-за сильных чувств к своему супругу Максиму Галкину*. Дескать, любовь и привязанность подтолкнула артистку к такому поступку.

Кстати, после переезда в Израиль Алла Пугачева дважды прилетала в Москву. В первый раз – чтобы уладить все дела с документами, в том числе по продаже особняка в деревне Грязь. А во второй раз артистка прилетала на похороны модельера Валентина Юдашкина, который был для нее другом.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.