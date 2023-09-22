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Пятница 22 сентября

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"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву

"Чудовищно ранил в самое сердце": экранный сын жестоко предал Немоляеву
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Светлана Немоляева прямо высказала свое недовольство Анатолием Белым, ведь артист со скандалом сорвал показ легендарного спектакля "Поминальная молитва", который должен был показать в Израиле московский "Ленком".

В большом интервью ведущая актриса Московского академического театра имени Маяковского выразила надежду, что Анатолий Белый прочитает вышедший материал и, возможно, постыдится своих действий. Светлане Немоляевой очень больно ощущать такое предательство после того, как они с актером прекрасно поработали в картине "Гоголь-Моголь". В этом фильме артисты сыграли мать и сына.

"Он чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко", — негодует народная артистка РСФСР.

Светлана Немоляева подчеркивает, что их совместная работа была весьма успешной, а отношения — довольно дружелюбные, и от этого ей вдвойне печальнее. Мол, Белый открыл свою эдакую темную сторону. Хотя раньше он был одним из ведущих актеров Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Звезда фильмов Эльдара Рязанова отмечает, что в Израиле любители театра очень ждали приезда труппы "Ленкома", ведь на спектакле ожидался аншлаг: билеты были раскуплены задолго до дня постановки. Светлана Немоляева уверена, что не тем, кто покинул родную страну, решать, кто имеет право выступать, а кто нет.

Напомним, после начала специальной военной операции России на Украине Анатолий Белый осудил действия российских властей, а через несколько месяцев уехал жить в Израиль. А недавно актер публично выступил против показа "Поминальной молитвы" московского "Ленкома" в Тель-Авиве. Так покинувший родину артист привлек внимание к спектаклю украинских активистов, которые в итоге и вынудили организаторов отменить постановку.

22 сентября 2023, 20:40
Светлана Немоляева. Фото: © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Bress/globallookpress.com
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Фоторепортаж

Немоляева расплакалась на "Золотой маске"

Когда на сцену вышла Немоляева, в зале долго не стихали аплодисменты, а сама артистка никак не могла начать говорить из-за слез
Режиссер Евгений Марчелли, получивший премию в номинации "Драма/Спектакль большой формы", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко
Актер Виталий Кищенко, получивший премию в номинации "Драма/Мужская роль"
Актриса Елена Газаева, получившая премию в номинации "Оперетта-мюзикл/Спектакль"
Актриса Роза Хайруллина, получившая премию в номинации "Драма/Женская роль
Дирижер Теодор Курентзис, получивший премию в номинациях "Опера/Работа дирижера" и "Балет/Работа дирижера"
Певица Надежда Кучер, получившая премию в номинации "Опера/Женская роль"
Дирижер Борис Мильграм, получивший премию в номинации "Оперетта-мюзикл/Работа дирижера"
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, получившая премию в номинации "Балет/Современный танец - Женская роль"
Режиссер Марат Гацалов, получивший премию в номинации "Драма/Работа режиссера"
Актриса Татьяна Доронина, получившая премию в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"
Режиссер Дмитрий Черняков, получивший премию в номинации "Опера/Работа режиссера", во время церемонии вручения премии "Золотая маска" в Московском академическом музыкальном театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко

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