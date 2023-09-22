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Пятница 22 сентября

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Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал

Слова сына покойного Шатунова довели россиян до слез: вот что он сказал
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17-летний Дэннис не снимает с себя ответственности за жизнь отца. Со смерти Юрия Шатунова прошло уже больше года, но парню все еще тяжело об этом вспоминать.

6 сентября исполнилось 50 лет со дня рождения солиста группы "Ласковый май" — увы, юбилей прошел без виновника торжества. В этот день прибывшие из Германии родные Юрия Шатунова открыли памятник на Троекуровском кладбище, где артиста похоронили 26 июня 2022 года. По окончании мероприятия дети записали на видео воспоминания об отце — ролик выложила вдова певца Светлана.

17-летний Дэннис сожалеет, что никто не смог заметить ухудшения состояния отца. Ему все еще сложно говорить о смерти родителя, после этих трагических событий на его плечи легла непосильная ноша.

"Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и надо сходить к доктору", — сокрушается сын.


10-летняя дочка Эстелла, в свою очередь, с восторгом отзывается о знаменитом отце. По ее словам (и не только ее), папа Юра был очень красивым, и его невозможно было не любить, ведь у него была красивая душа, а также доброе сердце.

В комментариях к видеозаписи многочисленные поклонники выражают восхищение детьми Юрия и Светланы и передают им свои самые добрые пожелания. Подписчики утешают семью Шатуновых тем, что легенда "Ласкового мая" навсегда останется в сердцах сотен тысяч поклонников по всему миру.

"Вечно будем помнить, никогда не забудем!", "Светлая память", "Он был ангелом, светлым человеком", "Сил вам и терпения, ребятишки", "Слезы наворачиваются при просмотре этого видео", — пишут интернет-пользователи.


Семья Шатуновых во главе с Юрием более десяти лет жила в Германии, однако работать легенда советского диско предпочитала в России и СНГ. Примечательно, что познакомились супруги именно в Европе, куда Светлана мигрировала еще в детском возрасте.

22 сентября 2023, 19:20
Юрий Шатунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.ru
YouTube / @shatunovfamily✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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