Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией

Страна простилась с Добронравовым Тесты Что скрывает SHAMAN? Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"

Лента новостей

Пятница 22 сентября

18:39Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией 17:59Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами 17:21Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке 16:41Волочкова открестилась от арестованного любовника 16:08Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей 15:06"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона 15:03"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне 14:34"Моя дорогая": кого встретил Якубович на шоу "Поле чудес" 13:21Успенскую развернули перед вылетом за границу 13:03Обманул на 100 миллионов: В Москве задержали бывшего Волочковой 12:10Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube 11:11На святое посягнули! Новый виток скандала вокруг Мэрилина Мэнсона 10:41У звезды шоу "Голос. Уже не дети" Полины Гагариной случился форс-мажор 09:38"Даже подумать не могли": победитель "Битвы экстрасенсов" Шепс сдал звезд шоу-бизнеса 09:07Стало известно об уходе 71-летней Аллегровой 08:05Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину 06:09Едва втиснула: сластолюбивая жена Цекало похвасталась наливной грудью 04:08Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом 02:11Какие витамины помогают в борьбе со старением: их перечислил врач 00:06Зарплаты растут: людям каких профессий стали платить больше 23:56Диетолог: массовое ожирение связано со стрессом и малой подвижностью 23:48Актриса Нина Беляева найдена мертвой в Москве 23:36В России резко подешевел картофель 23:25Когда россиянам лучше открывать вклады 23:18Как уберечься от гриппа до начала эпидемиологического сезона 22:04Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной 21:53"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами 19:53Психолог призвала россиян при меланхолии выбросить все лишнее из жизни 19:17Отправившаяся на гастроли Свиридова захотела нырнуть в реку 17:53Вячеслав Макаров откровенно рассказал о любви 17:01Психолог: карточные игры развивают математические способности у детей 16:51А как же жена? Диброва заметили рядом с юной красоткой 16:00В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода 15:15Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве 14:55Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса 14:20Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом? 14:00Что убитая горем Пахмутова положила в гроб Добронравова перед закрытием крышки 13:30Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 12:50"Бесчеловечность поражает": Волочкова записала в предательницы Собчак и Алену Блин 12:30Началось: испытания по вживлению чипов в человеческий мозг всколыхнули общественность 12:00"Все еще звучит твой голос": что Гурцкая сказала покойному супругу 11:31Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться 10:33Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет 10:25Из-за взрыва газа в Балашихе погибли семь человек 10:05Забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег: почему? 09:20"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви 08:40Большое горе: могила Добронравова утонула сразу после похорон 08:04"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале 06:15Меган Маркл жестоко отомстила отцу: он пригрозил судом 04:20Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией

Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией
112

Лидер группы "Машина времени" подал заявление в ФНС о ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича* официальных дел в России нет.

При помощи своего ИП музыкант с 2000 года занимался организацией концертных туров по России. В качестве основного вида экономической деятельности при регистрации Андрей Макаревич* указал работу в области исполнительских искусств. Теперь легендарный рокер принял решение оборвать последнюю связь со страной, принесшей ему славу, и избавиться от ведения в ней бизнеса.

Однако, помимо этого, у музыканта были и другие компании — "Самый Смак" и "Синтез старз". Работа первой на данный момент приостановлена, а вторая же, согласно налоговой отчетности, с прошлого года должна 300 тысяч рублей.

Отметим, что джазовый бар-клуб Jam Club, учредителем которого был Андрей Макаревич*, по-прежнему открыт, но с апреля музыкант не является участником данного предприятия.

Напомним, что вскоре после старта специальной военной операции России на территории Украины лидер группы "Машина Времени" эмигрировал в Израиль в компании с супругой Эйнат Кляйн. В конце прошлого года Андрей Макаревич* заявлял, что согласен выступать в СНГ для граждан Российской Федерации, однако стоимость подобного концерта должна составлять не менее 200 тысяч рублей за минуту.

Ранее "Дни.ру" писали, что музыкант-иноагент высказывал недовольство некоторыми аспектами жизни в Израиле — в частности, артиста не устраивает работа местной почты и служб доставки. Кроме того, Андрей Макаревич* посетовал на чудовищную бюрократию и огромные налоги.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

22 сентября 2023, 18:39
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По теме

Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы?

Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича*
Андрей Вадимович Макаревич (иноагент)

Андрей Вадимович Макаревич (иноагент) музыкант

Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами

Располневшая Бузова нелепо оправдалась перед россиянами
Поющая телеведущая Ольга Бузова корит себя за набор лишних килограммов. В последнее время 37-летняя Ольга Бузова прибавила в весе, чем она сама крайне недовольна.

Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке

Старше на 20 лет: Лазарев всей стране признался в любви к известной артистке
Сергей Лазарев расплылся в улыбке при виде певицы. 22 сентября в эфир телеканала "Россия 1" вышел третий выпуск нового сезона шоу "Ну-ка все вместе!".

Волочкова открестилась от арестованного любовника

Волочкова открестилась от арестованного любовника
Бизнесмен, задаривавший звезду балета подарками, был арестован 21 сентября в Москве. Анастасия Волочкова уверена, что обвинение сфабриковано, однако настаивает, что никаких связей с Дмитрием Дюраном у нее нет. В эфире Пятого канала балерина подчеркнула, что никаких серьезных отношений с задержанным у нее не намечалось, и потребовала, чтобы к ней не приставали с вопросами о данном инциденте.

"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона

"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона
Телеведущая на пару с мужчиной преподнесла актуальную информацию всей стране в эфире Первого канала. Елена Малышева является одной из самых популярных ведущих на российском телевидении.

"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне

"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне
Борис Корчевников смутился от откровенности под прицелом камер. Приглашенный в студию программы "Жизнь и судьба" актер Иван Жидков поставил в затруднительное положение ведущего.

Выбор читателей

20/09Срд Гостья сорвала эфир шоу "Давай поженимся!" из-за Гузеевой 21/09ЧтвНевеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 20/09СрдТочка невозврата: условия жизни Николаева после операции озвучены врачом 22/09ПтнСтало известно об уходе 71-летней Аллегровой 21/09Чтв"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале 21/09ЧтвТалант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной