Решение принято: Макаревич* оборвал последнюю связь с Россией

Лидер группы "Машина времени" подал заявление в ФНС о ликвидации статуса индивидуального предпринимателя. Больше у Андрея Макаревича* официальных дел в России нет.

При помощи своего ИП музыкант с 2000 года занимался организацией концертных туров по России. В качестве основного вида экономической деятельности при регистрации Андрей Макаревич* указал работу в области исполнительских искусств. Теперь легендарный рокер принял решение оборвать последнюю связь со страной, принесшей ему славу, и избавиться от ведения в ней бизнеса.

Однако, помимо этого, у музыканта были и другие компании — "Самый Смак" и "Синтез старз". Работа первой на данный момент приостановлена, а вторая же, согласно налоговой отчетности, с прошлого года должна 300 тысяч рублей.

Отметим, что джазовый бар-клуб Jam Club, учредителем которого был Андрей Макаревич*, по-прежнему открыт, но с апреля музыкант не является участником данного предприятия.

Напомним, что вскоре после старта специальной военной операции России на территории Украины лидер группы "Машина Времени" эмигрировал в Израиль в компании с супругой Эйнат Кляйн. В конце прошлого года Андрей Макаревич* заявлял, что согласен выступать в СНГ для граждан Российской Федерации, однако стоимость подобного концерта должна составлять не менее 200 тысяч рублей за минуту.

Ранее "Дни.ру" писали, что музыкант-иноагент высказывал недовольство некоторыми аспектами жизни в Израиле — в частности, артиста не устраивает работа местной почты и служб доставки. Кроме того, Андрей Макаревич* посетовал на чудовищную бюрократию и огромные налоги.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.