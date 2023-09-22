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Пятница 22 сентября

15:06"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона 15:03"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне 14:34"Моя дорогая": кого встретил Якубович на шоу "Поле чудес" 13:21Успенскую развернули перед вылетом за границу 13:03Обманул на 100 миллионов: В Москве задержали бывшего Волочковой 12:10Поплавская выложила все про Шепелева на Youtube 11:11На святое посягнули! Новый виток скандала вокруг Мэрилина Мэнсона 10:41У звезды шоу "Голос. Уже не дети" Полины Гагариной случился форс-мажор 09:38"Даже подумать не могли": победитель "Битвы экстрасенсов" Шепс сдал звезд шоу-бизнеса 09:07Стало известно об уходе 71-летней Аллегровой 08:05Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину 06:09Едва втиснула: сластолюбивая жена Цекало похвасталась наливной грудью 04:08Альтернативная история: 5 интересных книг, которые смотрят на события под другим углом 02:11Какие витамины помогают в борьбе со старением: их перечислил врач 00:06Зарплаты растут: людям каких профессий стали платить больше 23:56Диетолог: массовое ожирение связано со стрессом и малой подвижностью 23:48Актриса Нина Беляева найдена мертвой в Москве 23:36В России резко подешевел картофель 23:25Когда россиянам лучше открывать вклады 23:18Как уберечься от гриппа до начала эпидемиологического сезона 22:04Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной 21:53"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами 19:53Психолог призвала россиян при меланхолии выбросить все лишнее из жизни 19:17Отправившаяся на гастроли Свиридова захотела нырнуть в реку 17:53Вячеслав Макаров откровенно рассказал о любви 17:01Психолог: карточные игры развивают математические способности у детей 16:51А как же жена? Диброва заметили рядом с юной красоткой 16:00В выходные в Москву и Подмосковье придет летняя погода 15:15Концерты придется отменить: срочная новость о перенесшем операцию Николаеве 14:55Не пенсионер, а жрец любви: Джигурда раскрыл секрет идеального секса 14:20Слава заявила о болезни Киркорова, но тот лишь смеется: что же происходит с певцом? 14:00Что убитая горем Пахмутова положила в гроб Добронравова перед закрытием крышки 13:30Невеста в белом, а жених? Ротару принимает поздравления со свадьбой 12:50"Бесчеловечность поражает": Волочкова записала в предательницы Собчак и Алену Блин 12:30Началось: испытания по вживлению чипов в человеческий мозг всколыхнули общественность 12:00"Все еще звучит твой голос": что Гурцкая сказала покойному супругу 11:31Страшное горе подкосило певицу Юту: Нужно обнулиться 10:33Перенесший ампутацию конечностей Костомаров раскрыл свой главный секрет 10:25Из-за взрыва газа в Балашихе погибли семь человек 10:05Забравший детей у Муцениеце Прилучный препятствует общению и не дает денег: почему? 09:20"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви 08:40Большое горе: могила Добронравова утонула сразу после похорон 08:04"Катастрофа": молодая жена Петросяна объявила о полном провале 06:15Меган Маркл жестоко отомстила отцу: он пригрозил судом 04:20Стать лучшей версией себя: топ-5 книг для самосовершенствования 02:0665-летняя женщина назвала действенный способ сохранения молодости: об этом забывают 00:05Geely Monjaro: новый флагман 22:51Сухоруков до конца отказывался верить в смертельный исход 21:53Точка невозврата: условия жизни Николаева после операции озвучены врачом 21:29"Уже несколько лет": заявившая о раке Шпица продолжает надеяться
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"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне

"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне
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Борис Корчевников смутился от откровенности под прицелом камер.

Приглашенный в студию программы "Жизнь и судьба" актер Иван Жидков поставил в затруднительное положение ведущего. Любимец россиян Борис Корчевников раскрыл потаенные мысли.

Ничего не предвещало неловкой ситуации. Всё происходило чинно и благородно в соответствии с рамками телепрограммы. Но когда речь зашла о личной жизни Жидкова, произошел неожиданный поворот.

Иван признался, что был долгое время одинок и никак не мог найти себе девушку для отношений. Его просто никто не привлекал из женского пола на протяжении четырех лет. Телеведущий Борис Корчевников слушал историю с огромным удовольствием.

А год назад гость шоу поехал в командировку в город Ростов-на-Дону и решил, что там устроит личную жизнь: ходил, знакомился с симпатичными девушками, но все равно мимо. И тогда он решил отвлечься — сделать маникюр, так как любит ухаживать за собой и часто ходит в салоны красоты.

В маникюрном салоне, в который Иван зашел, ему предложили расплатиться переводом на номер мобильного телефона. Как выяснилось на передаче Корчевникова, оплату Жидков перечислил девушке по имени Мария, которая понравилась с первого взгляда. А 22-летняя ростовчанка, видимо, тоже обратила внимание на симпатичного актера и в нужный момент предложила сделать перевод по номеру телефона, который позже пригодился для знакомства.

В ответ на рассказ гостя шоу "Жизнь и судьба" Борис Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне: скромник признался мужчине напротив, что "никогда не делал" маникюр.

22 сентября 2023, 15:03
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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