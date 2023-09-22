"Никогда не делал": Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне

Борис Корчевников смутился от откровенности под прицелом камер.

Приглашенный в студию программы "Жизнь и судьба" актер Иван Жидков поставил в затруднительное положение ведущего. Любимец россиян Борис Корчевников раскрыл потаенные мысли.

Ничего не предвещало неловкой ситуации. Всё происходило чинно и благородно в соответствии с рамками телепрограммы. Но когда речь зашла о личной жизни Жидкова, произошел неожиданный поворот.

Иван признался, что был долгое время одинок и никак не мог найти себе девушку для отношений. Его просто никто не привлекал из женского пола на протяжении четырех лет. Телеведущий Борис Корчевников слушал историю с огромным удовольствием.

А год назад гость шоу поехал в командировку в город Ростов-на-Дону и решил, что там устроит личную жизнь: ходил, знакомился с симпатичными девушками, но все равно мимо. И тогда он решил отвлечься — сделать маникюр, так как любит ухаживать за собой и часто ходит в салоны красоты.

В маникюрном салоне, в который Иван зашел, ему предложили расплатиться переводом на номер мобильного телефона. Как выяснилось на передаче Корчевникова, оплату Жидков перечислил девушке по имени Мария, которая понравилась с первого взгляда. А 22-летняя ростовчанка, видимо, тоже обратила внимание на симпатичного актера и в нужный момент предложила сделать перевод по номеру телефона, который позже пригодился для знакомства.

В ответ на рассказ гостя шоу "Жизнь и судьба" Борис Корчевников помечтал о первом разе с девушками в салоне: скромник признался мужчине напротив, что "никогда не делал" маникюр.