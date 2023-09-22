"Рост полового члена": Малышева и ее партнер о роли тестостерона

Телеведущая на пару с мужчиной преподнесла актуальную информацию всей стране в эфире Первого канала.

Елена Малышева является одной из самых популярных ведущих на российском телевидении. На ее передаче "Жить здорово" выросло уже не одно поколение. На протяжении тринадцати лет программа старается простым и понятным языком донести до зрителя общие правила и основы здорового образа жизни. В этом врачу помогают приглашенные гости и соведущие.

На днях вышел новый выпуск шоу "Жить здорово". В нем Елена Малышева решила ответить на вопрос, могут ли мужчины превратиться в женщину и наоборот. Свое объяснение ведущая начала с объяснения: какими гормонами вообще обладает человек.

Как рассказала Елена Малышева, деление на мужчину и женщину начинается с генетики. Если яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с Y – хромосомой, получается мальчик, если с X – девочка. Можно сделать вывод, что генетически люди разных полов не могут поменяться ими.

Далее Елена Малышева и ее партнер по шоу решили поговорить о роли тестостерона в организме человека. Как оказалось, этот гормон является самым главным у мужчин. Он отвечает за многие процессы.

"За рост полового члена, за развитие яичек, где формируются сперматозоиды и за рост простаты", – поделился врач в эфире шоу "Жить здорово".



Ранее "Дни.ру" писали, что Елена Малышева провела ритуал в эфире Первого канала.