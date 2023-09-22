У звезды шоу "Голос. Уже не дети" Полины Гагариной случился форс-мажор

Наставница вокального телепроекта на Первом канале устроила для публики неожиданный сюрприз. Причем события развивались спонтанно. Как Полина Гагарина будет выкручиваться?

Средства массовой информации РФ распространили сведения об изменившихся планах популярной артистки, которая восседает среди членов жюри на шоу "Голос. Уже не дети". Внезапно оказалось, что Полина Гагарина отложила важное мероприятие без комментариев. Об этом сообщает телеканал "360".

Знаменитая на всю страну певица перенесла концерт в Сибири почти на две недели. Ранее он был запланирован на середину октября. Сайт RT приводит сведения, что всенародно любимая поп-дива умолчала о причине такого решения. Фанаты гадают, что за форс-мажор у нее вдруг случился.

Текущая дата выступления в Омске, которое Полина Гагарина установила, — 28 октября 2023 года. Однако точно ли наставница шоу "Голос. Уже не дети" сможет его провести?

По крайней мере, для поклонников есть просто замечательная новость: все билеты, которые они купили для музыкальной встречи к кумиром, остаются действовать. "Царьград" передает: знаменитость и ее команда готовят космическое шоу со спецэффектами.

Напомним, ранее Полина Гагарина наблюдала за Егором Кридом, который на людях спровоцировал истерику у девушки. Инцидент произошел в эфире Первого канала на шоу "Голос. Уже не дети".