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Пятница 22 сентября

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Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину

Помолодела на 20 лет: народ не признал резко изменившуюся Порошину
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Актриса Мария Порошина поразила общественность своим внешним видом.

Актриса театра и кино получила широкую известность после роли Тамары в сериале "Бригада". Сейчас Мария Порошина является одной из самых востребованных артисток. Она часто радует зрителей своей невероятной игрой в различных новинках кинематографа.

К слову, недавно Мария Порошина предстала в новом образе перед аудиторией. Стилисты изменили прическу и цвет волос звезды сериала "Всегда говори "всегда". Ее близкая подруга и коллега по цеху, с которой они дружат более тридцати лет, опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию.

На снимке Наталия Антонова стоит рядом с преобразившиеся актрисой. Поклонники с трудом верят, что красоткам на публикации почти по 50 лет. Они убеждены, что с новым внешним видом Мария Порошина помолодела на 20 лет.

"Вам самим больше 30 не дашь", – прокомментировала фотографию одна из подписчиц.

Фото: соцсети

Сохранить свой внешний вид, как признается актриса, ей помогает ежедневная зарядка по утрам, упражнения на осанку и правильное питание. Правда, раз в неделю все равно Мария Порошина позволяет себе устроить разгрузочный день. Кроме того, она посещает косметолога, а дома у нее куча баночек уходовой косметики.

Раннее "Дни.ру" писали, что Мария Порошина подверглась критике за внешний вид.

22 сентября 2023, 08:05
Мария Порошина. Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Соцсети • Требует проверки

Фоторепортаж

Мария Порошина после родов показала фигуру

Актриса Мария Порошина.
Актер Антон Богданов.
Телеведущая Мария Лемешева.
Актер Иван Стебунов со спутницей.
Актер Андрей Бурковский.
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Режиссер Жора Крыжовников.
Телевущий, актер Иван Ургант.
Актриса Ирина Рахманова.
Актриса Эвелина Бледанс.
Композитор Игорь Крутой.
Певец Филипп Киркоров.

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