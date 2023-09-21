"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" отдыхает в городе Амальфи, на юго-западном побережье Италии. Ольга Орлова продемонстрировала шикарную фигуру, несмотря на недавние роды.

Бывшая участница группы "Блестящие" родила семь месяцев назад — дочку назвали Анной. Сейчас ведущая канала "Ю" находится в отпуске, а путешествие в Италию стало подарком на день рождения мужа Валерия. Ольга Орлова невероятно быстро пришла в форму, которую не стесняется демонстрировать на фотографиях на своей странице в соцсети.

"Фотки заряжены на позитив", — отмечает певица. Неудивительно, разве могут фото с итальянского курорта отдавать чем-то негативным?

Поездка телеведущей в Италию, стоит отметить, носит именно романтический характер: и новорожденная Анна, и сын от первого брака Артем остались в Москве, под присмотром няни. Свежие фотографии Ольги Орловой высоко оценили поклонники, оставив теплые комментарии в Сети.

"Добрая и красивая Оля, не то, что некоторые комментаторы, вечно недовольные", "Надеюсь и я забеременею", "Какая же красота! Мы с детьми в пандемию по Италии путешествовали. Но до Амальфи добраться не смогли из-за пробок. Привет вам с другого конца света — яхты в Индийском океане у берегов Сейшел", — пишут Орловой пользователи соцсети.

Ольга Орлова долгое время выступала на сцене, будучи членом "Блестящих", однако некоторое время назад певица сменила род деятельности и с головой ушла в работу на телевидении. Сейчас она является ведущей легендарного реалити-шоу "Дом-2".