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Четверг 21 сентября

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"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами

"Будет вам счастье": лучезарная Орлова поделилась радостью с россиянами
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Ведущая реалити-шоу "Дом-2" отдыхает в городе Амальфи, на юго-западном побережье Италии. Ольга Орлова продемонстрировала шикарную фигуру, несмотря на недавние роды.

Бывшая участница группы "Блестящие" родила семь месяцев назад — дочку назвали Анной. Сейчас ведущая канала "Ю" находится в отпуске, а путешествие в Италию стало подарком на день рождения мужа Валерия. Ольга Орлова невероятно быстро пришла в форму, которую не стесняется демонстрировать на фотографиях на своей странице в соцсети.



"Фотки заряжены на позитив", — отмечает певица. Неудивительно, разве могут фото с итальянского курорта отдавать чем-то негативным?

Поездка телеведущей в Италию, стоит отметить, носит именно романтический характер: и новорожденная Анна, и сын от первого брака Артем остались в Москве, под присмотром няни. Свежие фотографии Ольги Орловой высоко оценили поклонники, оставив теплые комментарии в Сети.

"Добрая и красивая Оля, не то, что некоторые комментаторы, вечно недовольные", "Надеюсь и я забеременею", "Какая же красота! Мы с детьми в пандемию по Италии путешествовали. Но до Амальфи добраться не смогли из-за пробок. Привет вам с другого конца света — яхты в Индийском океане у берегов Сейшел", — пишут Орловой пользователи соцсети.

Ольга Орлова долгое время выступала на сцене, будучи членом "Блестящих", однако некоторое время назад певица сменила род деятельности и с головой ушла в работу на телевидении. Сейчас она является ведущей легендарного реалити-шоу "Дом-2".

21 сентября 2023, 21:53
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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