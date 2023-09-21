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Четверг 21 сентября

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Отправившаяся на гастроли Свиридова захотела нырнуть в реку

Отправившаяся на гастроли Свиридова захотела нырнуть в реку
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Заслуженная артистка России вся в работе – в рамках своего концертного тура по стране она выступила в Саратове. Алена Свиридова восхитилась красотой Волги и едва удержалась, чтобы не нырнуть в реку.

На своей странице в социальной сети певица выложила пост с видеозаписью, где "отчиталась" о концерте, который она дала 20 сентября в саратовском клубе Jekyll & Hyde. Ролик сопровожден коротким комментарием: "Лето, не уходи! Саратов, до новых встреч".

На видеозаписи Алена Свиридова гуляет по саратовскому парку и наслаждается последними днями бабьего лета, делясь впечатлениями о вчерашнем концерте.

"Друзья мои, добрый день, я гуляю по Саратову, в парке, очень красиво, лето нас не отпускает, как же хорошо. Иду к Волге. Вчера отлично прошел концерт. Ждем поезда на Москву", — рассказывает певица.

В какой-то момент действие резко переносится на набережную Волги. Вдохновленная великой русской рекой, артистка не выдержала и спела знаменитую песню, более всего известную в исполнении Людмилы Зыкиной — "Издалека долго течет река Волга". Алена Свиридова отметила, что обновленная набережная очень преобразилась и смотрится замечательно.

Певица сожалеет, что не прихватила с собой в гастроли купальник, так как погода, несмотря на конец сентября, очень даже благоволит купанию — на пляже загорают местные жители, некоторые действительно заходят в воду.

"Ах, красивая, конечно, река. И набережная Саратова, вот, новая, очень даже классная. Жаль, что у меня нет с собой купальника, я бы все-таки занырнула. В общем, прекрасен мир, люблю вас!", — заключила Алена Свиридова.

Видеозапись прокомментировали пользователи Сети, обсыпав заслуженную артистку комплиментами — люди отмечают ее открытость и великолепную форму.

"Есть человечки,одним своим видом окутывают тебя в нежность и счастья.... Алёнушка спасибо за свет", "Алена, как приятно найти на просторах ИГ*, человека, которого ты знаешь практически пол жизни. И он настолько окутывает тебя своим спокойствием, как шалью. Спасибо", "Видела Вас сегодня в Саратове! Великолепно выглядите!", — восхищаются поклонники.

* Организация запрещена на территории РФ

21 сентября 2023, 19:17

Фоторепортаж

Свиридова почитала Макаревичу на ночь

Популярная певица Алена Свиридова с удовольствием приняла участие в "Пионерских чтениях".
Андрей Макаревич с улыбкой слушал творение Свиридовой.
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина во время своего выступления была очень убедительна.
Диана ответственно подошла к заданию.
Блеснул писательским талантом и режиссер Марлен Хуциев.
Гости мероприятия отметили, что Алена Свиридова выглядит прекрасно.
Политик Ирина Хакамада пребывала в отличном настроении на "Чтениях".

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