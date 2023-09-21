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Четверг 21 сентября

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Вячеслав Макаров откровенно рассказал о любви

Вячеслав Макаров откровенно рассказал о любви
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Ведущий телепроекта "Маска" на телеканале НТВ дал очень откровенное интервью. В нем Вячеслав Макаров рассказывает о своих планах на будущее, а также о семейных тайнах и, конечно же, любви.

Бывший член команды КВН "Камызяки", ныне больше всего известный в качестве ведущего шоу "Маска", стал гостем специального проекта "Пятого канала" в котором откровенно рассказал автору Светлане Шевченко о своем жизненном пути. В частности, Вячеслав Макаров отметил, что уже в раннем детстве твердо знал: его место — на телеэкранах.

При этом шоумэн подчеркивает, что именно славы он не хотел никогда, его целью всегда было выплеснуть неисчерпаемые запасы энергии и воплотить в жизнь неуемное желание создавать что-то новое и уникальное. Юность музыканта пришлась на середину нулевых, а куда в ту прекрасную эпоху попадали молодые таланты? Правильно, в КВН — Вячеслав стал частью "Сборной Камызякского края".

"У меня никогда не было желания стать известным человеком. […] Я хочу дарить творчество людям", — подчеркивает Вячеслав Макаров.

По его словам, самое главное в творческой профессии — вовсе не популярность, медийность, узнаваемость и все в этом роде. Главное — возможно донести до людей что-то важное, сделать мир хоть чуточку лучше, повысить настроение тем, кому сейчас грустно. В повседневной жизни телеведущий является довольно скромным мужчиной.

6 октября Вячеслав Макаров представит новую сольную программу в Москве, в концертном зале "Моспродюсер". На выступлении под названием "Концерт без повода" артист исполнит как собственные песни, так и каверы из телепроектов.

21 сентября 2023, 17:53
Пятый канал✓ Надежный источник

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