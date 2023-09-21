А как же жена? Диброва заметили рядом с юной красоткой

Телеведущий и 21-летняя блогерша Юлия Гаврилина пришли вдвоем на презентацию приложения "VK Видео". Дмитрий Дибров при этом не скрывал симпатии к девушке.

Не стесняясь камер, шоумэн обнимал Гаврилину, брал ее за руку. Соответствующая видеозапись стремительно разлетелось по Сети. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на то, как 63-летний Дмитрий Дибров развлекается с юной блондинкой, годящейся ему во внучки — и это в то, время как его молодая 34-летняя жена Полина поддерживает себя в великолепной форме.

Острые на язык комментаторы отметили, что, вероятно, Дибров ищет новую сиделку, некоторые в шутку отнеслись к этому с пониманием:

"Ну все, жена постарела, надо искать новую", — отметил один из пользователей.

Часть поклонников в комментариях, напротив, только порадовались за жену Дмитрия Диброва, подчеркнув, что теперь-то она сможет насладиться полноценной жизнью.

"Ой, пусть идет к этой Гаврилиной, пусть Полина для себя живет, а то всю молодость ему отдала", — считает женская половина комментаторов.

Впрочем, большинство в комментариях все-таки желают телеведущему не разрушать семью ради одномоментной интрижки с белокурой красавицей. Люди полагают, что таков уж Дмитрий Дибров, и меняться ему на седьмом десятке жизни поздно. К примеру, за своей нынешней, четвертой по счету женой, он стал ухаживать, когда та была еще несовершеннолетней: Полина на 30 лет моложе шоумэна.

У Дмитрия Диброва пятеро детей: взрослые сын и дочь от первого брака, и три сына от нынешнего. Следует отметить, что четвертый брак телеведущего оказался наиболее прочным: Дмитрий и Полина поженились в 2009 году и живут вместе уже 14 лет.